90% спектаклей — аншлаг: в калининградском музыкальном театре готовятся к завершению сезона

В Калининградском областном музыкальном театре заканчивается 24-й сезон. Предварительный итог такой: 90% спектаклей проходят с аншлагом. О достижениях и планах в эфире «Балтик Плюс» рассказала художественная руководительница театра Елена Альфер.

Итоги сезона

Этот год, по словам Елены Альфер, запомнился масштабными и очень разножанровыми постановками. В афише соседствовали музыкально-драматический спектакль «Офицеры», семейный мюзикл «Лукоморье», опера «Пир во время Чумы». Особое внимание привлекла оратория Евы Симуран «Возрождение», посвящённая 80-летию Калининградской области, — её премьера состоялась 9 мая.

В конце текущей недели, 24 и 25 июля, театр закроет предъюбилейный сезон рок-оперой Александра Журбина «Орфей и Эвридика» — но билеты на премьерные показы давно разобраны.

Секрет такого ажиотажа, по словам Елены Альфер, в стратегии: спектакли делают для разной публики, стараясь удовлетворить самые разные потребности. «Мы пытаемся работать со всем контингентом, и это достаточно это успешно у нас получается, — отметила Альфер. — Мы делаем любя, и зритель это понимает, поэтому к нам приходит».

Среди главных достижений сезона — попадание мюзикла «Девчата» в короткий список национальной премии «Музыкальное сердце театра». «Он очень простой, потому что он про жизнь, и про нас, про людей, но опять же — про любовь», — объяснили в театре.

Одним из самых сложных вызовов сезона оказалась премьера «Орфея и Эвридики». По словам Елены Альфер, материал оказался глубже и сложнее, чем казалось на первый взгляд: древнегреческий миф требует от артистов серьёзной драматической отдачи.

«Сейчас у нас режим аврала. <...> Мы почти не спим, ложимся в три-четыре утра, но к утру готовенькие, потому что надо работать», — рассказала она.

Елена Альфер также напомнила, что в этом году не стало основателя театра Валерия Лысенко. Одним из способов почтить его память стало возвращение спектакля «Город нашей юности», который он создал вместе с Валерием Бухариным.

Планы

Следующий сезон будет для театра юбилейным, 25-м. «На самом деле нам 35 лет. 25 лет — это только как государственное учреждение», — отметила Альфер.

«Для зрителей мы сделаем [торжество] в 20-х числах декабря. Мы всех ждём, следите за афишей. И это, конечно же, будет не один день, потому что желающих посетить нас очень много. Мы устроим праздник для всех!» — пообещали в театре.