«Орфей и Эвридика — это мы»: в калининградском музыкальном театре покажут легендарную советскую рок-оперу

Калининградский музыкальный театр завершит сезон премьерой рок-оперы «Орфей и Эвридика»16+. Спектакли пройдут 24 и 25 июля. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В основу спектакля легло произведение композитора Александра Журбина и либреттиста Юрия Димитрина. Впервые эту постановку зрители увидели в 1975 году.

«Орфей и Эвридика» — одна из самых известных советских рок-опер: в течение десяти лет она не сходила со сцены, её показали свыше двух с половиной тысяч раз. Широкую известность получили и отдельные номера: например, песня о маленькой капельке росы и ария «Полюбил я Эвридику».

Как следует из названия, авторы переосмыслили античный миф об Орфее и Эвридике. Главные герои спектакля — молодой певец и его возлюбленная. Эвридика вдохновляет Орфея и помогает ему обрести успех. Однако стремление к славе постепенно меняет юношу. Вернувшись к Эвридике, Орфей чувствует, что его песня уже не звучит так, как раньше.

«Что ждёт Орфея? Откажется ли певец от мнимой славы ради любви, свободы и истинного творчества? А может, судьба готовит ему нечто иное, и гений музыки сумеет подчинить себе саму смерть?» — такими вопросами задались авторы спектакля.

Режиссёр постановки Оксана Холева отмечает, что история, пришедшая из древнегреческого мифа, по-прежнему остаётся актуальной.

«Этот миф живёт. Он про сейчас. Про силу любви, которая бросает вызов судьбе. Про уязвимость, которая прячется за талантом. Про доверие, которое так легко потерять. Про выбор между верой и страхом. Орфей и Эвридика — это мы. И их история будет звучать, пока люди любят, верят и ошибаются», — сказала она.

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