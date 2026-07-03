Фэнтези, психология и флора Куршской косы: 6 книг, которыми калининградские авторы порадовали читателей в этом году

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Первая половина 2026 года почти позади — и за это время калининградские авторы подарили фанатам немало интересных книг. В том числе — исторические приключения, нон-фикшн, стихи и фэнтези. «Клопс» вспомнил новинки, на которые стоит обратить внимание.

1. «Венок Неринги»0+ В книге о флоре Куршской косы упомянуто более трёхсот растений. Автор ведёт академически точный, но вместе с тем поэтически образный рассказ о флоре, о происхождении отдельных названий, а также о мифах и реальных исторических фактах. Название отсылает к литовской легенде о девушке-великанше Неринге, которая насыпала дюны, чтобы защитить рыбацкие селения от штормов. Издание основано на работах кандидата биологических наук, доцента Калининградского государственного университета (ныне БФУ имени Иммануила Канта) Галины Кученёвой. Она стояла у истоков создания национального парка «Куршская коса» и была инициатором создания там экологических троп. Кучнёва завершила рукопись незадолго до смерти, в 2007 году. Издание подготовили её дети и внуки, а средства на печать собрали с помощью краудфандинга. Презентация «Венка Неринги» состоялась 25 июня. Экземпляры безвозмездно передадут в библиотеки, а также школы Зеленоградского района.

Фото: ЦГБ им. А. П. Чехова

2. «В поисках янтарной комнаты»16+ Действие юмористической повести разворачивается в Калининградской области. Автор не просто сочиняет приключения — он рассказывает о реалиях: о контрабанде, «перегонах», морских путешествиях. В центре сюжета — поиски легендарной Янтарной комнаты, бесследно пропавшей во время Второй мировой войны. Автор — Андрей Ярцев, директор калининградского музея «Фридландские ворота». Он же выступил чтецом собственной аудиокниги. Повесть появилась на интернет-площадках весной 2026 года.

3. «Амберланд. Свети долго»18+ Первый том исторической саги, действие которой разворачивается на берегах Балтики в конце XII века, в эпоху крестовых походов. В центре повествования — крещение языческих племён, которое объединяет четырёх непохожих людей: рыцаря, монаха, датского конунга и скандинавскую ведьму. Книга — смесь реальной истории и фэнтези. Название отсылает к древнему имени этих земель — Амберланд, Земля Янтаря. Автор — исследователь, предприниматель, генеральный директор ООО «Ампертекс» Павел Погребняков. По словам писателя, он собирал материал для романа более пятнадцати лет. Книга официально вышла зимой, а её первая презентация в Калининграде прошла 18 июня.

4. «Пепел Каупа»18+ Исторический роман, действие которого разворачивается в XI веке на балтийских землях. В центре сюжета — молодой стражник Альвар, который вырос на стыке культур и пытается понять, кто он на самом деле. Книга создавалась в тесном сотрудничестве с историками и археологами. Автор — Алексей Осипов, автор цикла «Особый сверхъестественный отдел». Он также посвятил историческому поселению Кауп песню и клип. Презентация романа состоялась на самом Каупе в начале мая.

Фото: архив «Клопс»

5. «Невидимый ковчег»16+ Новый поэтический сборник художественного руководителя театра «Третий этаж» Евгения Мышкина. Через образ ковчега автор размышляет о времени перемен, сохранении внутренней красоты и поиске духовных ориентиров. Маршрут поэтического ковчега включил места, вдохновлявшие автора: это и Куршская коса, и Санкт-Петербург, и гора Машук, и даже река Катунь в горном Алтае. Помимо театральной работы, Евгений Мышкин известен как поэт и драматург. Он автор поэтических сборников «Знаешь, река», «Блаженные раны сердца» и сборника эссе «Память духа». В 2026 году он уже выпустил книгу «Будем летать», приуроченную к 30-летию театра. Презентация состоялась в конце июня, книга уже поступила в фонд Калининградской областной научной библиотеки.