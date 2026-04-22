«Соль на ладонях и кровь на песке»: автор книги про Кауп посвятил историческому поселению песню и клип (видео)

Писатель Алексей Осипов выпустил клип и песню, посвящённые древним пруссам. Премьера приурочена к выходу его книги «Пепел Каупа». Писатель поделился с «Клопс» подробностями.

«Пепел Каупа» — исторический роман, действие которого разворачивается в самбийском поселении XI века. Главным героем стал молодой стражник Альвар. В центре сюжета — торговые города, древние верования, походы, сражения и столкновение культур.

В преддверии выхода книги Алексей Осипов выпустил музыкальное видео. «Я всегда был творческим человеком и к писательству пришёл не сразу. Раньше я занимался музыкой, и слух, к счастью, остался», — поделился он.

Текст песни написал сам автор, а её сюжет напрямую связан с событиями романа. Однако, подчёркивает Осипов, ролик затронул лишь два эпизода из книги.

По словам писателя, визуальный ряд в целом соответствует сюжету, пусть в нём и есть неточности — в частности, в сценах боя. Клип не претендует на историческую реконструкцию: скорее это попытка автора представить своих героев в новом, не литературном формате. И мелодия, и видео созданы с помощью искусственного интеллекта.

Источником вдохновения для писателя послужили треки, хорошо знакомые любителям истории — например, музыка из сериала «Викинги».

Презентация романа состоится на Каупе в начале мая. Книга завершена: продолжений, связанных с этими героями, автор не планирует.