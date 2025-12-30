«Место это пропитано историей»: про поселение Кауп выпустят приключенческий роман

Историческому поселению Кауп посвятят книгу — причём не документальную, а художественную. Действие романа будет происходить в XI веке. Подробности «Клопс» узнал у писателя Алексея Осипова.

— Расскажите немного о своей писательской карьере.

— Писать я начал сравнительно недавно — два с половиной года назад. Никогда не думал, что меня затянет в это; ох, как удивилась моя учительница русского языка и литературы, когда узнала! Помню тот день, когда я читал книгу русского автора, а в голове крутилась мысль: «Раз уж ему удалось выбиться, значит, и я смогу».

Дальше всё по классике: полное отсутствие понимания, о чём писать, и белый лист в Word перед глазами.

Но строчка за строчкой — и я уже не мог оторваться: мне было интересно, что будет дальше, что произойдёт с героями; я буквально проживал сюжет вместе с ними.

Сейчас за плечами уже семь книг; в основном, пишу в жанрах городского фэнтези, про «попаданцев», детективы, триллеры. Идея исторического романа зрела около года, пока я занимался написанием детективной серии.

— Почему вы решили посвятить роман Каупу?

— Тут всё просто: я люблю лес, костёр, в юности увлекался реконструкцией. Кауп для меня — не просто площадка: за сезон я приезжаю туда несколько раз, чтобы отдохнуть от городской суеты, интернета и современности. Да и место это пропитано историей.

Действие в романе «Пепел Каупа» проходит в реальном поселении XI века. Прямая связь с историческим парком будет: он, конечно, не участвует в сюжете, но связь появится в примечании от автора.