«Это и есть жизнь. Это и есть полёт»: худрук калининградского театра «Третий этаж» выпустил книгу о своём главном спектакле

Название книги вдохновлено девизом «Будем летать», который Евгений Мышкин произносит после каждого показа спектакля «Чайка Джонатан Ливингстон» — философской постановки по притче Ричарда Баха. Она идёт на сцене «Третьего Этажа» уже более 22 лет и стала визитной карточкой театра.

Презентация с участием автора прошла в Калининградской областной научной библиотеке. «Разговор был честный, о тех неуловимых нитях, связующих нашу жизнь в целое с вселенной. О детстве, об искусстве, о Духе. И, конечно, о книге», — рассказали в театре.

Выход книги приурочили к 30-летию театра, который был основан в 2005 году. Тираж выпустило издательство «Страж Балтики».

Повесть выстроена как личная история — от детства автора и первого знакомства с текстом «Чайки» до создания театра и его главных успехов. Сам Мышкин называет эту работу «впусканием произведения в свою жизнь и своей жизни — в произведение».

«В сюжете книги причудливо переплетаются судьбы героя легендарной притчи, её автора Ричарда Баха, а также актёра и режиссера-постановщика. Их объединяет идея полёта. Но как пронести по жизни свои крылья, каждый из них должен решить сам», — объяснили в театре.

Особое место в книге занимают размышления о миссии искусства и свободе творчества. «Третий Этаж» автор определяет как театр, который «умеет летать», а полёт — как движение мысли, чувства и образа, выход за пределы обыденности.

Книга «Будем летать» вышла ограниченным тиражом, большая часть которого отправилась на Дальний Восток. Она стала 12 изданием театра «Третий этаж».

На презентации Евгений Мышкин рассказал о своих ближайших литературных планах. Он уже пишет новую книгу: «Суть в том, что я не могу и не хочу прервать процесс творчества. Для меня это самое ценное. Это и есть жизнь. Это и есть полёт».