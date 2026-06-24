Гастролирующие пейзажи: калининградские фотографы щегольнули красотами области перед белорусами

В Русском доме в Гомеле открылась выставка «Малые города — большое вдохновение»0+. Это проект калининградских фотографов, которые специально ради него объездили весь регион. О том, как удалось вывести идею на международный уровень, рассказала руководительница сообщества «Симбиоз» при Областном Доме народного творчества Наталья Фомина.

Гастролирующий Калининград

Эта выставка — первый совместный проект Калининградского и Гомельского центров народного творчества. Экспозиция стала частью программы, приуроченной к Дню России. По словам организаторов, она задала тон целому ряду культурных событий, связанных с двумя регионами.

«Главная идея — показать, как прекрасны малые города российского Янтарного края. Остановиться, замедлиться, разглядеть красоту там, где обычно спешишь, — говорится в описании проекта на сайте белорусской стороны. — Уголки природы, тихие улочки, виды Калининградской области — для многих они стали настоящими местами силы».

Ту же цель преследовали и авторы из России. В рамках проекта «Малые города — большое вдохновение» они побывали в разных муниципалитетах — например, пленэры проходили в Черняховске и Озёрске. Результаты этих поездок представили на нескольких выставках, но все они проходили в Калининградской области. Выход на международный уровень — важное событие как для организаторов «Симбиоза», так и для его участников.

«Конечно, это было очень ответственно! — поделилась Наталья Фомина. — Мы отобрали снимки наших лучших фотографов для знакомства жителей Гомеля с нашей областью».