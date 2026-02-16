Фотографы и художники съехались в замок Инстербург, чтобы поснимать птиц и молодых актрис в готических образах (фото)

В минувшие выходные художники и фотографы из Калининградской области собрались в Черняховске. Там прошёл выездной пленэр в рамках проекта «Малые города — большое вдохновение». Подробности «Клопс» рассказала основательница клубного объединения «Симбиоз» при Областном доме народного творчества Наталья Фомина.
Местом встречи стал исторический парк «Замок Инстербург». Там собрались участники «Симбиоза», а также присоединившиеся к ним члены местного фотоклуба «Ракурс».
В Инстербурге участники получили творческое задание и разделились на три группы. Первая команда под руководством черняховского фотографа Юрия Таркина отправилась к плотине на реке Анграпе, чтобы запечатлеть зимние пейзажи и водоплавающих птиц возле незамерзающей полыньи.
Вторая группа исследовала городские улицы в поисках интересных сюжетов. Третья осталась в замке: здесь Роман Пучко провёл мастер-класс по портретной съёмке в историческом стиле.
Моделями стали актрисы молодёжного театра «Белая Роза». Девушки встречали «Симбиоз» по поручению руководительницы творческих и образовательных проектов замка Влады Смирновой. В знак благодарности гости подарили Инстербургу получившиеся снимки.
Через три часа участники собрались в конференц-зале замка для обмена впечатлениями. Работы, созданные на пленэре, пополнят коллекцию проекта «Малые города — большое вдохновение» и станут частью выставки, которую первыми увидят жители Черняховска.
В марте проект продолжится в Гусеве: депутат Заксобрания Екатерина Канаева пригласила участников в историко-краеведческий музей. Организаторы предлагают гусевским художникам и фотографам присоединиться к следующему пленэру — подробности можно узнать в музее.
