Фотографы и художники съехались в замок Инстербург, чтобы поснимать птиц и молодых актрис в готических образах (фото)

В минувшие выходные художники и фотографы из Калининградской области собрались в Черняховске. Там прошёл выездной пленэр в рамках проекта «Малые города — большое вдохновение». Подробности «Клопс» рассказала основательница клубного объединения «Симбиоз» при Областном доме народного творчества Наталья Фомина.

Местом встречи стал исторический парк «Замок Инстербург». Там собрались участники «Симбиоза», а также присоединившиеся к ним члены местного фотоклуба «Ракурс».

В Инстербурге участники получили творческое задание и разделились на три группы. Первая команда под руководством черняховского фотографа Юрия Таркина отправилась к плотине на реке Анграпе, чтобы запечатлеть зимние пейзажи и водоплавающих птиц возле незамерзающей полыньи.

Вторая группа исследовала городские улицы в поисках интересных сюжетов. Третья осталась в замке: здесь Роман Пучко провёл мастер-класс по портретной съёмке в историческом стиле.

Моделями стали актрисы молодёжного театра «Белая Роза». Девушки встречали «Симбиоз» по поручению руководительницы творческих и образовательных проектов замка Влады Смирновой. В знак благодарности гости подарили Инстербургу получившиеся снимки.