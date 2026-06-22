Выставленный на продажу Дом пожарных нуждается в неотложном ремонте — Корпорация развития

Дом пожарных на пересечении Московского проспекта и Литовского вала снова пытаются продать. Сейчас здание нуждается в неотложном ремонте. Об этом «Клопс» сообщили в региональной Корпорации развития в ответ на официальный запрос.

Согласно данным портала РТС-тендер, начальная стоимость участка и зданий — 36,9 млн рублей, шаг аукциона — 368 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 16 июля, а сами торги назначены на 22 июля.

Пакет для инвестора включает участок площадью 2,6 тыс. м2. Участок разрешено использовать под «гостиничное обслуживание, деловое управление». Покупатель также получит два корпуса: трёхэтажное нежилое здание площадью около 1,7 тыс. м2 и соседнее двухэтажное — чуть больше тысячи «квадратов».

Состояние объекта в Корпорации развития оценивают как неудовлетворительное. «Здания нуждаются в неотложных мероприятиях по обеспечению безопасности, в том числе по разбору аварийных фрагментов и защите от дальнейшего разрушения», — говорится в ответе.

Ранее на площадке уже проводили инженерно-геодезические изыскания, подготовлена стройплощадка, выполнены работы по инъектированию стены и берегоукрепление железобетонными сваями.

По данным Корпорации развития, бывший Дом пожарных «вызывает интерес у потенциальных инвесторов».