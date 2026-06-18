Рок-феерия, йога и «Янтарный Сабантуй»: как весело провести выходные в Калининградской области и не разориться

Ближайшие выходные в Калининграде и области так богаты на яркие события, что придётся задуматься: какое же выбрать? Запланировано несколько музыкальных фестивалей, гастрономический праздник, ярмарка, лекции... «Клопс» рассказывает, куда можно сходить бесплатно.
Лекция о Хеннинге Шиндекопфе16+
Когда: пятница, 19 июня, 17:30
Где: Полесск, замок Лабиау (Калининградская, 1)
Кандидат исторических наук, доцент НовГУ и старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки Дмитрий Вебер прочтёт лекцию о Хеннинге Шиндекопфе — легендарном «рыцаре без головы», который встречает гостей во внутреннем дворе замка Лабиау.
Встреча пройдёт в рамках «Дней истории и культуры Янтарного края». Вход свободный.
Телемост «Код виртуальности»12+
Когда: пятница, 19 июня, 17:30
Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1, 2 этаж)
Мероприятие посвящено VR-технологиям: тому, как они работают и где применяются кроме игр. Лектор — преподаватель Школы креативных индустрий Гусева Ульяна Лончакова.
После лекции состоится квиз с участниками из других городов, а затем виртуальное путешествие: аэроэкскурсия по Владимиру и исследование атомного ледокола «Ленин».
Вход свободный, по регистрации.
Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»12+
Когда: 19, 20 и 21 июня, 10:00–18:00
Где: спорткомплекс «Динамо» (Баранова, 36)
Гостей приглашают на ежегодную летнюю выставку-ярмарку изделий ручной работы. На прилавках можно будет найти ювелирные изделия, свечи из натурального воска, текстиль, игрушки и многое другое. Запланированы также бесплатные мастер-классы и музыка.
Вход свободный.
Благотворительный фестиваль «Рок ради жизни»0+
Когда: суббота, 20 июня, 12:00
Где: Пионерский
Ежегодный фестиваль в поддержку детей, нуждающихся в помощи, вновь пройдёт в Пионерском. В этом году на сцене выступят молодые коллективы из Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.
Полный список выступающих можно посмотреть в материале «Клопс». Помимо музыки, в программе ярмарка мастеров, благотворительный аукцион и косплей-фестиваль.
Вход свободный.
Фестиваль «Янтарный Сабантуй»0+
Когда: суббота, 20 июня, 12:00
Где: поляна у развлекательного комплекса «Собрание» (посёлок Куликово)
Под Калининградом пройдёт большой семейный фестиваль татарской и башкирской культуры. Сабантуй — это народный праздник окончания весенних полевых работ, обновления земли и начала лета.
В программе:
- концерт с участием фольклорных ансамблей и звёзд татарской эстрады;
- ярмарка ремесленных изделий, сувениров и янтарных украшений;
- национальная кухня: эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый, мёд;
- традиционные состязания: борьба на поясах «корэш», бой с мешками на бревне, перетягивание каната, бег с ложкой и яйцом, бег в мешках, бег с коромыслами;
- игры и мастер-классы для детей, аттракционы, интерактивные площадки.
Вход свободный.
Праздник Хлеба и Молока0+
Когда: суббота, 20 июня, 12:00
Где: Центральный парк (проспект Победы, 1)
В парке пройдёт большой гастрономический праздник, организованный местными производителями хлеба и «молочки». Запланированы интерактивные зоны, ярмарка свежих продуктов, мастер-классы от шефа, детская кулинарная мастерская и концерт. Гвоздь программы — живой концерт группы «Корни».
Вход свободный.
Фестиваль «Калининградская музыкальная ночь»6+
Когда: суббота, 20 июня, 18:00
Где: 20 площадок по всему Калининграду
«Калининградская музыкальная ночь» — фестиваль, главная цель которого — познакомить слушателей с местными артистами. Концерты пройдут на 20 площадках, заявлены выступления нескольких десятков групп. Полный список участников и локаций можно найти здесь.
Участие бесплатное для всех.
Праздник в честь Международного дня йоги0+
Когда: воскресенье, 21 июня, 10:00–13:00
Где: Солнечный бульвар, 25
Программа:
- 10:00 — разминка, пранаямы, Сурья Намаскар;
- 11:30 — глубокая релаксация в шавасане по методу Йога Нидры, поющие чаши;
- 12:00 — мастер-классы: детокс-йога, кундалини-йога, гвоздестояние, растяжка.
Участников также ждут розыгрыши и призы. С собой необходимо взять коврики, пледы и воду.
Вход свободный, запись не требуется.