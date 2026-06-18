Рок-феерия, йога и «Янтарный Сабантуй»: как весело провести выходные в Калининградской области и не разориться

Фото: архив «Клопс»

Ближайшие выходные в Калининграде и области так богаты на яркие события, что придётся задуматься: какое же выбрать? Запланировано несколько музыкальных фестивалей, гастрономический праздник, ярмарка, лекции... «Клопс» рассказывает, куда можно сходить бесплатно.

Лекция о Хеннинге Шиндекопфе16+ Когда: пятница, 19 июня, 17:30 Где: Полесск, замок Лабиау (Калининградская, 1) Кандидат исторических наук, доцент НовГУ и старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки Дмитрий Вебер прочтёт лекцию о Хеннинге Шиндекопфе — легендарном «рыцаре без головы», который встречает гостей во внутреннем дворе замка Лабиау. Встреча пройдёт в рамках «Дней истории и культуры Янтарного края». Вход свободный.

Телемост «Код виртуальности»12+ Когда: пятница, 19 июня, 17:30 Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1, 2 этаж) Мероприятие посвящено VR-технологиям: тому, как они работают и где применяются кроме игр. Лектор — преподаватель Школы креативных индустрий Гусева Ульяна Лончакова. После лекции состоится квиз с участниками из других городов, а затем виртуальное путешествие: аэроэкскурсия по Владимиру и исследование атомного ледокола «Ленин». Вход свободный, по регистрации.

Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»12+ Когда: 19, 20 и 21 июня, 10:00–18:00 Где: спорткомплекс «Динамо» (Баранова, 36) Гостей приглашают на ежегодную летнюю выставку-ярмарку изделий ручной работы. На прилавках можно будет найти ювелирные изделия, свечи из натурального воска, текстиль, игрушки и многое другое. Запланированы также бесплатные мастер-классы и музыка. Вход свободный.

Благотворительный фестиваль «Рок ради жизни»0+ Когда: суббота, 20 июня, 12:00 Где: Пионерский Ежегодный фестиваль в поддержку детей, нуждающихся в помощи, вновь пройдёт в Пионерском. В этом году на сцене выступят молодые коллективы из Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы. Полный список выступающих можно посмотреть в материале «Клопс». Помимо музыки, в программе ярмарка мастеров, благотворительный аукцион и косплей-фестиваль. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Фестиваль «Янтарный Сабантуй»0+ Когда: суббота, 20 июня, 12:00 Где: поляна у развлекательного комплекса «Собрание» (посёлок Куликово) Под Калининградом пройдёт большой семейный фестиваль татарской и башкирской культуры. Сабантуй — это народный праздник окончания весенних полевых работ, обновления земли и начала лета. В программе: концерт с участием фольклорных ансамблей и звёзд татарской эстрады; ярмарка ремесленных изделий, сувениров и янтарных украшений; национальная кухня: эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый, мёд; традиционные состязания: борьба на поясах «корэш», бой с мешками на бревне, перетягивание каната, бег с ложкой и яйцом, бег в мешках, бег с коромыслами; игры и мастер-классы для детей, аттракционы, интерактивные площадки. Вход свободный.

Праздник Хлеба и Молока0+ Когда: суббота, 20 июня, 12:00 Где: Центральный парк (проспект Победы, 1) В парке пройдёт большой гастрономический праздник, организованный местными производителями хлеба и «молочки». Запланированы интерактивные зоны, ярмарка свежих продуктов, мастер-классы от шефа, детская кулинарная мастерская и концерт. Гвоздь программы — живой концерт группы «Корни». Вход свободный.

Фестиваль «Калининградская музыкальная ночь»6+ Когда: суббота, 20 июня, 18:00 Где: 20 площадок по всему Калининграду «Калининградская музыкальная ночь» — фестиваль, главная цель которого — познакомить слушателей с местными артистами. Концерты пройдут на 20 площадках, заявлены выступления нескольких десятков групп. Полный список участников и локаций можно найти здесь. Участие бесплатное для всех.