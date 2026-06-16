Столичные гости, музыка и косплей: в Пионерском состоится благотворительный фестиваль «Рок ради жизни»

В Пионерском состоится ежегодный фестиваль «Рок ради жизни»0+. Мероприятие проводится субботу, 20 июня, в поддержку детей, нуждающихся в помощи, рассказали организаторы.
В этом году на сцену выйдут молодые коллективы из Калининграда, а также гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Завершит вечер трибьют-шоу группы Muse.
На концерте выступят:
- «Кактусы» (Калининград),
- «Двенадцать шагов» (Калининград),
- «Остров Канта» (Калининград),
- тапОК (Санкт-Петербург),
- «Последний Пионер» (Санкт-Петербург),
- «вглубь тумана» (Москва),
- ДОНЭРА (Санкт-Петербург),
- EL RODRIGUEZ (Калининград),
- «наконечный» (Санкт-Петербург),
- YALTA BAND (Калининград).
Вход свободный. Помимо музыкальной части, заявлены ярмарка мастеров, благотворительный аукцион и косплей-фестиваль.
После концерта будет организована дополнительная электричка в Калининград. Музыкальная программа завершится около полуночи, а поезд отправится в 00:30.
Фестиваль постепенно расширяет географию: помимо Калининградской области, с прошлого года он проходит также в Санкт-Петербурге и Москве.