Столичные гости, музыка и косплей: в Пионерском состоится благотворительный фестиваль «Рок ради жизни»

В Пионерском состоится ежегодный фестиваль «Рок ради жизни»0+. Мероприятие проводится субботу, 20 июня, в поддержку детей, нуждающихся в помощи, рассказали организаторы.

В этом году на сцену выйдут молодые коллективы из Калининграда, а также гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Завершит вечер трибьют-шоу группы Muse.

На концерте выступят:

«Кактусы» (Калининград), «Двенадцать шагов» (Калининград), «Остров Канта» (Калининград), тапОК (Санкт-Петербург), «Последний Пионер» (Санкт-Петербург), «вглубь тумана» (Москва), ДОНЭРА (Санкт-Петербург), EL RODRIGUEZ (Калининград), «наконечный» (Санкт-Петербург), YALTA BAND (Калининград).

Вход свободный. Помимо музыкальной части, заявлены ярмарка мастеров, благотворительный аукцион и косплей-фестиваль.

После концерта будет организована дополнительная электричка в Калининград. Музыкальная программа завершится около полуночи, а поезд отправится в 00:30.

Фестиваль постепенно расширяет географию: помимо Калининградской области, с прошлого года он проходит также в Санкт-Петербурге и Москве.