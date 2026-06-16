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Столичные гости, музыка и косплей: в Пионерском состоится благотворительный фестиваль «Рок ради жизни»

14:07
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Столичные гости, музыка и косплей: в Пионерском состоится благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В Пионерском состоится ежегодный фестиваль «Рок ради жизни»0+. Мероприятие проводится субботу, 20 июня, в поддержку детей, нуждающихся в помощи, рассказали организаторы.

В этом году на сцену выйдут молодые коллективы из Калининграда, а также гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Завершит вечер трибьют-шоу группы Muse.

На концерте выступят:

  1. «Кактусы» (Калининград),
  2. «Двенадцать шагов» (Калининград),
  3. «Остров Канта» (Калининград),
  4. тапОК (Санкт-Петербург),
  5. «Последний Пионер» (Санкт-Петербург),
  6. «вглубь тумана» (Москва),
  7. ДОНЭРА (Санкт-Петербург),
  8. EL RODRIGUEZ (Калининград),
  9. «наконечный» (Санкт-Петербург),
  10. YALTA BAND (Калининград).

Вход свободный. Помимо музыкальной части, заявлены ярмарка мастеров, благотворительный аукцион и косплей-фестиваль.

После концерта будет организована дополнительная электричка в Калининград. Музыкальная программа завершится около полуночи, а поезд отправится в 00:30. 

Фестиваль постепенно расширяет географию: помимо Калининградской области, с прошлого года он проходит также в Санкт-Петербурге и Москве.

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