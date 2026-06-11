19 концертов в один вечер: как пройдёт «Калининградская музыкальная ночь» (программа)

В субботу, 20 июня, состоится «Калининградская музыкальная ночь»6+. Фестиваль местной музыки объединит 19 площадок. «Клопс» рассказывает, кого можно будет послушать и где.
«Музыкальная ночь» — это попытка познакомить с калининградской музыкой больше слушателей. И заодно — выстроить поле, где артисты и их потенциальные поклонники окажутся рядом.
Организаторы подчёркивают, что для них очень важна благожелательная атмосфера. «Цель — подружить локальную музыку, создать атмосферу, где все будут рады друг другу. Будут помогать, учиться, а не соревноваться. Может быть, даже, сплотившись, давать отпор «приезжей» музыке, которая и так не скупится на саморекламу», — объяснила менеджер фестиваля.
Формат «Музыкальной ночи» простой: артисты бесплатно выступят на разных площадках. У каждой локации будет своя атмосфера — от панка и пост-хардкора до эмбиента, соула или сонграйтерских программ.
Программа:
- «Ельцин»: GADÜKA, Lexicon Somni, Андрэй Музы́ка.
- «ФОРМА»: «Стая Коней», Meskaline Collective, INFECTIÖN’s, Ezztatik Band.
- «Дредноут»: BÄRENKULT, «Дамрава», Twilbard & Green Tales, «Дети подорожника».
- «Коммуналка»: «Ре-Анклав и Ко», 2MAAN.
- «Дом китобоя»: Hellomishel, VIKAMA, Евгений Дорофеев.
- «Катарсис»: «Мышьяк», Анна Снегирёва, Владимир Сушко, «Проект Георгин».
- «Место силы»: Psychowaves, «Разочаровашка», Jetlag, Max's Stereo Film Night.
- «Культурное место»: Илья Хвостов & «Мысли вслух», «Который час», «Скипер», Madreed.
- «Ворота»: «Солнечная Ладья», «Чернов&K», «Трио Париж», Олег Корнеевец, Александр Ванин.
- «Сигнал»: «Юность», Eveli, Province, «Шельф», Voyage band, «Делай Громче».
- ОКЦ на Горького: «Все За», Владимир Бондарев, Настя Дельгранде.
- «Бар советов»: Happy Juzz, «38-39», Сергей Денисов.
- БАРН: Денис Баенко, Ная Пикун, Евгений Дорофеев, crimson seedless, Ирина Гамалей (EiRa), Gulzar Sarvarova, Люсия Джуринская, Алексей Слипко.
- «Бэт Бар»: «Криптография», «ФамилиаS», «Сухарев Бэнд».
- «Владивосток»: «спонтанно», «Психо-Салатико», «О! Камильфо».
- «Видеосалон»: HOXY, «Шамбала», Cave Pearl.
- «Бастион»: «Пик-Фактор», «ТриЛЛЛ», Ignoring Pulse.
- «Эдукариум»: «Кактусы», AFOS.
- «Харт рок бар»: Сергей Суворов.
Начало в 18:00.
Проект создаётся на волонтёрских началах и открыт к любой помощи.