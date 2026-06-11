19 концертов в один вечер: как пройдёт «Калининградская музыкальная ночь» (программа)

В субботу, 20 июня, состоится «Калининградская музыкальная ночь»6+. Фестиваль местной музыки объединит 19 площадок. «Клопс» рассказывает, кого можно будет послушать и где.

«Музыкальная ночь» — это попытка познакомить с калининградской музыкой больше слушателей. И заодно — выстроить поле, где артисты и их потенциальные поклонники окажутся рядом.

Организаторы подчёркивают, что для них очень важна благожелательная атмосфера. «Цель — подружить локальную музыку, создать атмосферу, где все будут рады друг другу. Будут помогать, учиться, а не соревноваться. Может быть, даже, сплотившись, давать отпор «приезжей» музыке, которая и так не скупится на саморекламу», — объяснила менеджер фестиваля.

Формат «Музыкальной ночи» простой: артисты бесплатно выступят на разных площадках. У каждой локации будет своя атмосфера — от панка и пост-хардкора до эмбиента, соула или сонграйтерских программ.

Программа:

«Ельцин»: GADÜKA, Lexicon Somni, Андрэй Музы́ка. «ФОРМА»: «Стая Коней», Meskaline Collective, INFECTIÖN’s, Ezztatik Band. «Дредноут»: BÄRENKULT, «Дамрава», Twilbard & Green Tales, «Дети подорожника». «Коммуналка»: «Ре-Анклав и Ко», 2MAAN. «Дом китобоя»: Hellomishel, VIKAMA, Евгений Дорофеев. «Катарсис»: «Мышьяк», Анна Снегирёва, Владимир Сушко, «Проект Георгин». «Место силы»: Psychowaves, «Разочаровашка», Jetlag, Max's Stereo Film Night. «Культурное место»: Илья Хвостов & «Мысли вслух», «Который час», «Скипер», Madreed. «Ворота»: «Солнечная Ладья», «Чернов&K», «Трио Париж», Олег Корнеевец, Александр Ванин. «Сигнал»: «Юность», Eveli, Province, «Шельф», Voyage band, «Делай Громче». ОКЦ на Горького: «Все За», Владимир Бондарев, Настя Дельгранде. «Бар советов»: Happy Juzz, «38-39», Сергей Денисов. БАРН: Денис Баенко, Ная Пикун, Евгений Дорофеев, crimson seedless, Ирина Гамалей (EiRa), Gulzar Sarvarova, Люсия Джуринская, Алексей Слипко. «Бэт Бар»: «Криптография», «ФамилиаS», «Сухарев Бэнд». «Владивосток»: «спонтанно», «Психо-Салатико», «О! Камильфо». «Видеосалон»: HOXY, «Шамбала», Cave Pearl. «Бастион»: «Пик-Фактор», «ТриЛЛЛ», Ignoring Pulse. «Эдукариум»: «Кактусы», AFOS. «Харт рок бар»: Сергей Суворов.

Начало в 18:00.

Проект создаётся на волонтёрских началах и открыт к любой помощи.