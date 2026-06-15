Рыцари, сапёры и первые переселенцы: в Калининграде гостям фестиваля предложили прокатиться на машине времени

Фото: Музей янтаря

В минувшие выходные в Калининграде прошёл первый фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи Янтарного края». На одной площадке собрались представители разных исторических периодов — от Средневековья до конца XX века. На празднике побывал корреспондент «Клопс». Площадкой стал Зелёный вал за Музеем янтаря — живописный, но не шумный уголок возле Верхнего озера. Поучаствовать пригласили клубы исторической реконструкции со всей области. Гости могли прокатиться на своеобразной «машине времени» — у каждой эпохи, где она делала остановку, своя площадка и свои сюрпризы. За Средневековье на фестивале отвечали два клуба: «Королевский рыцарь» из замка Тапиау и «Альтштадт» из Нойхаузена. Самая популярная активность — стрельба из лука, но ею всё не ограничивается. Любители истории изучали копии средневековых доспехов, делали оттиски на ткани и даже пробовали управиться с настоящим мечом. Чуть ближе к современности — эпоха Первой мировой. «114-й пехотный Новоторжский полк» — подразделение с богатейшей историей, которой была посвящена большая интерактивная площадка. Здесь встречали гостей не только солдаты и офицеры, но и символические для эпохи персонажи — сёстры милосердия. Почему на эмблеме пехотного полка изображены якоря? Чем ценны разные ордена? Имеют ли новоторжцы какое-то отношение к Торжку? Об этом и многом другом реконструкторы охотно рассказывали всем желающим.

Фото: Музей янтаря

Ещё ближе к современности — красноармейцы. Участники калининградского клуба «Гарнизон» продемонстрировали действия сапёрной группы, которая борется с минными заграждениями. Ребята ответственно работали все два дня фестиваля, несмотря на жару в пятницу и дождь в субботу. Нашлось место и эпохе первых переселенцев. Здесь богатейший набор экспонатов: чемоданы, лапти, фотографии, предметы послевоенного быта. Многие вещи потомки первых калининградцев даже не искали специально, а просто принесли из дома. Например, документы советского образца достались одной из участниц фестиваля от бабушки. Можно было сыграть здесь и в легендарные напёрстки. Причём обучали гостей персонажи, словно вышедшие из романов Ильфа и Петрова — оба татуировках, кепочках и майках-«алкоголичках». Вышла уже не столько реконструкция, сколько полноценный актёрский перформанс, отметил кто-то из гостей. Без музыки тоже не обошлось. Девушки, одетые в стиле пятидесятых, исполняли знаменитые песни из репертуара Марка Бернеса и Леонида Утёсова. Здесь же угощали горячим чаем из котелка.

Фото: Музей янтаря

Наконец, самый близкий к нашему времени блок посвящён воинам-интернационалистам. Здесь говорили об истории Афганской войны: о её предпосылках, политических аспектах, но больше всего — о быте советских воинов. Все экспонаты, включая оружие и амуницию, разрешали потрогать, а о непонятных предметах предлагали узнать больше. Например, о том, как изобретательные солдаты использовали добытые на охоте черепашьи панцири. Гости тоже делились собственными историями: воинов-интернационалистов застали и отлично помнят многие из посетителей фестиваля. Отдельная часть программы — сувенирные и ремесленные лавки. Одна из участниц представила работу, посвящённую народным орнаментам и их современному прочтению.

Фото: Музей янтаря

Зелёный вал, где расположились площадки, невелик — возможно, поэтому атмосфера на фестивале получилась такой уютной и доброжелательной. Эпохи смешались: среди маскхалатов то и дело мелькали средневековые костюмы, а офицеры Первой мировой охотно беседовали с переселенцами 50-х. Кто-то только знакомится, а кто-то рад видеть старых друзей — ведь людям, увлечённым столь разными историческими периодами, нечасто удаётся поработать вместе.

Участники фестиваля достойны интереса — и они его вызывают. Всех, от рыцарей до воинов-интернационалистов, нередко спрашивали: сложно ли стать реконструктором? Ответ всегда один — было бы желание. Такое внимание со стороны гостей вполне совпадает с целями организаторов. Как отметил заместитель руководителя городского отделения РВИО Игорь Белоус, мероприятие хотели сделать именно познавательным. Фотографироваться с оружием и играть в напёрстки весело, но вместе с тем каждый может вынести отсюда новые знания — и, что ещё важнее, интерес. Завершились «Эпохи Янтарного края» ярко — выступлением калининградской фолк-группы Twillbard & Green Tales на фоне Верхнего озера. Фестиваль организован Музеем янтаря и региональным отделением Российского военно-исторического общества.