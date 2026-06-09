«Расслабиться и снизить тревожность»: калининградка придумала, как развивать мозг с помощью народных орнаментов

Калининградская художница и исследователь народной культуры Анна Жуковская придумала, как развивать мозг с помощью орнаментов. Эту технику она описала в своей книге, посвящённой народным узорам. «Клопс» пообщался с автором и узнал подробности о методике.

Нейроорнаменты

Анна Жуковская — художник и специалист по орнаментам. В своём исследовании она решила взглянуть на традиционные узоры под новым углом и проверить, полезно ли их раскрашивать. Суть методики в том, что человеку дают чёрно-белый орнамент и предлагают придать ему цвет с помощью красок, карандашей или фломастеров.

По словам Анны Жуковской, техника оказалась полезной. Раскраски помогают снижать уровень стресса и формировать новые нейронные связи. В процессе человек расслабляется и одновременно — приобщается к истокам, ведь такие же орнаменты окружали людей сотни лет назад.

«По отзывам участниц живых встреч, это очень эффективный метод арт-терапии: помогает успокоиться и снизить тревожность», — описывает Жуковская.

Главной сложностью в этой работе для художницы стал переход от привычной ручной техники к цифровой. «Мне пришлось освоить специальную программу [для рисования]. Однако и это стало интересным опытом», — говорит художница.

Исследовательница подчёркивает: пользу мозгу приносит работа практически с любыми орнаментами. «И самое интересное, что раскрашивая один и тот же шаблон в разное время, мы получаем что-то новое», — комментирует она.