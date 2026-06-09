«Расслабиться и снизить тревожность»: калининградка придумала, как развивать мозг с помощью народных орнаментов

Калининградская художница и исследователь народной культуры Анна Жуковская придумала, как развивать мозг с помощью орнаментов. Эту технику она описала в своей книге, посвящённой народным узорам. «Клопс» пообщался с автором и узнал подробности о методике.
Нейроорнаменты
Анна Жуковская — художник и специалист по орнаментам. В своём исследовании она решила взглянуть на традиционные узоры под новым углом и проверить, полезно ли их раскрашивать. Суть методики в том, что человеку дают чёрно-белый орнамент и предлагают придать ему цвет с помощью красок, карандашей или фломастеров.
По словам Анны Жуковской, техника оказалась полезной. Раскраски помогают снижать уровень стресса и формировать новые нейронные связи. В процессе человек расслабляется и одновременно — приобщается к истокам, ведь такие же орнаменты окружали людей сотни лет назад.
«По отзывам участниц живых встреч, это очень эффективный метод арт-терапии: помогает успокоиться и снизить тревожность», — описывает Жуковская.
Главной сложностью в этой работе для художницы стал переход от привычной ручной техники к цифровой. «Мне пришлось освоить специальную программу [для рисования]. Однако и это стало интересным опытом», — говорит художница.
Исследовательница подчёркивает: пользу мозгу приносит работа практически с любыми орнаментами. «И самое интересное, что раскрашивая один и тот же шаблон в разное время, мы получаем что-то новое», — комментирует она.
Орнаменты в современности
Жуковская уверена, что взаимодействие с орнаментами помогает «подстегнуть воображение». Традиционные узоры и материалы в современном дизайне выглядят актуально, при этом сохраняя символику, которая формировалась столетиями.
«Традиционный орнамент переходит на обои, текстиль, керамику, актуализируется цвет и форма. Всё больше дизайнеров обращаются к народному костюму <...>. Традиционные украшения, такие как кокошник и ожерелок, входят в повседневный гардероб», — перечисляет Жуковская.
Художница убеждена, что понять символику народного орнамента может любой. Многие знаки имеют простое происхождение: зерно, капля или ромб традиционно связаны с представлениями о плодородии, благополучии и процветании. Такие изображения когда-то украшали предметы домашнего обихода — прялки, сундуки, ткацкие станки, рубели. Роспись не только делала вещи красивее, но и должна была приносить удачу их владельцам.
Сейчас, считает художница, внимание к народной культуре уместно как никогда. «Нас как будто повернули внутрь страны, к корням. Мы стали больше путешествовать по регионам России, — говорит она. — Думаю, мы только в самом начале этого пути, изучения и переосмысления нашей богатой культуры».
Ожерелок — это традиционное русское многорядное шейное украшение, которое плотно прилегает к шее (похоже на чокер).
«ГердаунМале»
В Калининграде Анна Жуковская известна как популяризатор уникальной росписи «ГердаунМале». Это направление возникло в 1990-х годах благодаря художнику Геннадию Зубкову.
«Роспись <...> представляет из себя плотно посаженные цветы, напоминающие шиповник. Они всегда цветущие, тут не встретишь бутонов, — описывает художница. — Техника исполнения росписи многослойная, что визуально делает её объёмной».
Жуковская — ученица Зубкова, и она поставила перед собой амбициозную задачу — сделать «ГердаунМале» одним из символов региона. «Вот мы знаем хохлому — это нижегородская область, Мезенскую роспись — русский север. А у нас «ГердаунМале», потому что Калининград — город сад», — объясняет она.
«ГердаунМале» — это бренд, а также авторская роспись, которая прежде называлась «Гердауэнские эмали». Роспись объединила в себе русские, литовские, польские и немецкие традиции. Сама техника письма заимствована из иконописи.
В Калининграде юные художники провели благотворительную выставку для собачников.