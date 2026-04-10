«Ты держишь в руках частичку истории, ты её создатель»: рыцарь замка Нойхаузен — о ремёслах, конных боях и кузнице в гараже

С чего начинается карьера рыцаря? Как ни странно, иногда — с чужого гаража и одолженных в школе ядер для метания. Свою историю «Клопс» рассказал глава проекта исторической реконструкции «Альтштадт» и главный рыцарь замка Нойхаузен Максим Исаков. В конце 1990 — начале 2000-х было проще всего любить историю по книжкам. Терминов «реконструкция», «исторический средневековый бой» (ИСБ), «живая история» тогда просто не было. «Тогда не было разделений на подгруппы: все были ролевиками. Просто одним больше нравилось играть в фэнтези и изображать эльфов, а другим — каких-нибудь крестоносцев», — вспоминает Максим. Вместе с другом, Александром Соловьёвым, он организовал клуб исторического фехтования. Но если эльфы — предположим — ещё могут сражаться палками, то для рыцаря это несолидно. Поэтому перед теми, кому нравилась реальная история, быстро вставал вопрос: где взять меч и доспехи, более-менее похожие на настоящие? Максим Исаков в начале нулевых учился в школе в Бишкеке. Интернет только появился, и даже фото хорошо сделанного доспеха приходилось искать с трудом. Что говорить о кузнецах, готовых взяться за такой заказ? А если бы они и нашлись, вряд ли обычный школьник мог позволить себе их услуги. «В то время в большинстве случаев мы всё делали сами — ну, или кто-то из клуба мог помочь», — вспоминает он. Так и произошло: Александр пустил друзей в отцовский гараж. Там нашёлся пенёк, который исполнил роль верстака, розетка и минимальный набор инструментов. Но всё равно было непонятно: а как ковать? «Был такой парень — Владимир Горюнов, один из первых людей в России, кто начал делать исторические доспехи. Фишка в том, что он делился информацией — скидывал в открытый доступ схемы и чертежи, рассказывал, что нужно для работы», — вспоминает Исаков. Прям таких же инструментов у нас не было, и мы это всё делали на пеньке с помощью подручных средств». Например, шлемы и кирасы выбивали стальным «чупа-чупсом» — модифицированным ядром для метания, принесённым из школы. Сначала ребята использовали его просто так, потом догадались приварить ручку. Уже через много лет Максим рассказал про эти первые попытки Владимиру Горюнову — и тот подарил ему книгу с теми самыми чертежами. Экземпляр непростой — с автографом.

Окончилась школа, а вместе с ней — и рыцарская карьера. Снова про фехтование Максим Исаков вспомнил уже в 2016 году, после переезда в Калининград. К тому моменту историческая реконструкция в России сделала большой шаг вперёд. Появились отдельные направления — например, самостоятельной дисциплиной стал исторический средневековый бой. Именно в такую команду Максим решил записаться — и стал частью «Западной башни». Её участники, помимо фехтования, занимались строительством историко-культурного парка Ушкуй под Правдинском. «Мой первый комплект, который я собрал в рамках реконструкции — это как раз был ушкуйник из Нижнего Новгорода», — вспоминает Максим. Бойцы «Западной башни» в это время активно участвовали в турнирах и соревнованиях. Они постоянно попадали в сборную России, а некоторые даже стали чемпионами мира. И здесь снова пригодились знания, полученные в бишкекском гараже — потому что в обмундировании ИСБ-шников много нюансов. «В таких доспехах допускаются некоторые разумные изменения, невидимые со стороны. Это нужно для безопасности на турнирах, — объясняет Максим. — Например, на реальных средневековых шлемах на забрале есть замок. Если в него хорошо попасть — он отвалится, забрало слетит, и человек останется с открытым лицом. В варианте для современных турниров он делается неподвижным».

Со временем Ушкуй стал самостоятельным центром притяжения для любителей истории. «Есть ребята, которые занимаются средневековой кухней, ткачеством, гончарным делом... Есть кузнецы и кожевники, — перечисляет Исаков. — Я пришёл в команду, которая занималась именно спортом. Но потом мне захотелось глубже погрузиться в историю — я решил, что хочу заниматься реконструкцией». Он познакомился с «Чёрным отрядом» — проектом из Москвы, где желающих учат быть реконструкторами грамотно. Это интерактивная игра, участники которой с осени до весны под руководством специалистов занимаются ремёслами, работой с источниками, готовят себе минимальный комплект аутентичных вещей. «Выпускники» могут стать частью самого «Чёрного отряда» — воссозданной по историческим источникам группы наёмников из Южной Германии второй половины XV века. Так Максим, который изначально был ушкуйником, стал «южногерманцем». «Я прошёл этот курс сам, потом сагитировал жену и ещё нескольких друзей, — рассказывает он. — И у нас в Калининграде получилась такая группа из выпускников «Чёрного отряда». Чтобы не путаться, когда мы делаем какие-то мероприятия самостоятельно, мы называемся "Альтштадт"».

Фото: сообщество «Black Squad - Альтштадт» // «ВКонтакте»

Хотя фехтованием Максим по-прежнему занимается, в последнее время он много работает как ремесленник. Выбрать занятие по вкусу было непросто: пришлось побыть кузнецом, гончаром, ткачом и много кем ещё. Целый год у него дома стоял аутентичный прядильный станок — правда, занимал очень много места. «Конечно, нельзя быть специалистом по всему: и прясть, и дуть стекло, и ковать доспехи, — считает Исаков. — Но, я думаю, можно назвать человека реконструктором, если хотя бы что-то из своего комплекта он сделал сам. Если он занимается средневековым ремеслом». Сейчас Максим — кожевник с собственной мастерской, в который воссоздаёт по старинным образцам сумки, ремни, пояса и даже ножны для мечей. Он считает, что это одно из главных удовольствий в исторической реконструкции: делать что-то своими руками. «Если ты ремесленник, то удовольствие получаешь от того, что ты не просто создал предмет, а воссоздал частичку истории, — говорит Исаков. — И эту частичку истории ты держишь в руках, ты её создатель. Ты понял технологию своих предков, которой, может быть, сотни лет никто не пользовался, и оживил её».

Сейчас параллельно с пешим боем Максим осваивает поединки на лошадях. Год назад он участвовал в турнире Святого Георгия в Москве — это крупнейшее подобное мероприятие в мире, притом самое реалистичное. Участников отбирают очень строго: требуются не только великолепные навыки, но и доверие сообщества. «Организаторы должны хорошо тебя знать, — объясняет Максим. — Кроме того, в таком поединке ты должен очень хорошо контролировать ситуацию. Недостаточно просто уметь ездить верхом — нужно уметь ездить в доспехах, и при этом управляться с копьём». Пока он участвовал в турнире как оруженосец французского рыцаря Алена Мену. Не в том смысле, что человек изображал средневекового француза — нет, это правда был реконструктор из другой страны. По словам Исакова, такие мероприятия дают шанс найти друзей и единомышленников из разных уголков света. Это второе главное удовольствие в исторической реконструкции.

Фото: Максим Исаков

«Как ты ещё познакомишься с каким-нибудь французом? А так — приезжаешь на Турнир Святого Георгия. Там рыцари — один старый легионер, другой почтальоном работает в Провансе. И всё, вы переписываетесь, общаетесь, поздравляете друг друга с праздниками, — делится Максим. Это очень сильно расширяет мировоззрение и круг знакомств». В Россию приезжают команды ИСБ из Китая, Южной Америки, Канады, Франции, США, Австралии... Даже из Чили — хотя, казалось бы, где Чили и где средневековая Европа. Некоторые умудряются даже сделать на этом карьеру: например, один из коллег Максима по «Западной башне», неоднократный чемпион мира по ИСБ Вячеслав Леваков, сейчас работает личным тренером китайской сборной. «Про нас говорят — ну, заигравшиеся взрослые, — усмехается Максим. — А человек на этом сделал себе карьеру и мировое имя». У самого Исакова рыцарская карьера тоже сложилась: «Моя история пришла к тому, что у меня появился свой музей в замке».

Фото: сообщество «Black Squad - Альтштадт» // «ВКонтакте»

Прошлым летом в Нойхаузене состоялся фестиваль средневековых ремёсел. Участники «Альтштадта» приехали туда с шатром на несколько дней — и так понравились руководству замка, что им предложили остаться. Сейчас ребята сделали в замке рыцарский зал: это пространство, где можно познакомиться с предметами материальной культуры позднего средневековья: доспехами, костюмами, оружием и посудой. По соседству расположены мастерская и тир. «В основном всё, что мы зарабатываем на реконструкции, мы в неё же и вкладываем. Раньше она вообще себя не окупала, — объясняет Исаков. — Только с приходом в замок я смог себе позволить уйти с работы и заниматься только этим». Впрочем, рыцарство — это всё равно не ради денег. Несколько месяцев назад ребят из «Альтштадта» пригласили на конкурс... свадебных агентств. Их задачей было сразиться за девушек-победительниц. Бесплатно, но парни согласились — это же, в конце концов, очень по-рыцарски.

Фото: сообщество «Black Squad - Альтштадт» // «ВКонтакте»

У «Альтштадта» масса планов. Главное — заинтересовать историей больше людей и привлечь их в реконструкцию. Также ребята собираются проводить крупные мероприятия, заниматься мастерской и ремёслами. Про фехтование тоже не забывают: рыцарей в отряде становится всё больше. Ребята планируют развивать проект «ожившие полотна» — в его рамках они воссоздают в реальности средневековые сюжеты живописи и литературы. А также собираются развивать кулинарный проект, связанный со средневековой кухней Восточной Пруссии. И, конечно, в замке уже запланированы турниры. И не исключено, что однажды в Калининграде удастся провести мероприятие всероссийского или даже международного масштаба.