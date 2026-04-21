В Ладушкине хотят открыть музей в здании старой сыроварни, которое находится рядом с 800-летним дубом

Возле знаменитого 800-летнего дуба в Ладушкине появится музей. А вот само дерево пока останется за оградой. Об этом «Клопс» сообщили в администрации округа в ответ на официальный запрос.

Музей в сыроварне

Власти решили перевезти городской музей в старую сыроварню, которая расположена в нескольких метрах от дуба. Однако сначала здание нужно отремонтировать, а территорию у памятника природы — облагородить.

Сейчас для этих работ готовят проектно-сметную документацию. Когда она её одобрят эксперты, администрация направит заявки на участие в региональных программах. «Финансирование планируется как из регионального, так и из местного бюджета», — говорится в ответе на запрос.

У дуба планируют уложить новую плитку, поставить скамейки, фонари и провести другие работы по благоустройству. Когда они завершатся, пока неизвестно.