В Ладушкине возле легендарного 800-летнего дуба пройдёт фестиваль с хороводами, драниками и городками

В Ладушкине впервые пройдёт фестиваль «Хоровод дружбы». Праздник состоится в ближайшую пятницу, 24 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль объединит жителей и гостей города на площадке у легендарного старинного дуба. Её недавно передали в муниципальное управление.

Программа стартует в 14:00 с открытия палаточного городка. Там будут оборудованы интерактивные зоны: гостям предложат мастер-классы по росписи деревянных ложек и брелоков, изготовлению кукол-оберегов, а также познакомят с традиционными ремёслами и играми.

В тематических палатках можно будет научиться готовить блюда национальной кухни — от белорусских драников до русских блинов. Отдельная зона будет посвящена истории первых переселенцев, а в фотозоне всем желающим предложат примерить народные костюмы. Запланирован также мастер-класс по игре в городки.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 15:00. В программе — передача флага «Эстафеты добрых дел» от Гвардейского округа, выступления творческих коллективов и презентации культур народов России. Завершится праздник общим хороводом.

Вход свободный.