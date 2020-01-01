Концерты
«Под небом Италии»

«Под небом Италии»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
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Дата и место

8 августа
суббота
17:00
Историко-художественный музей

О событии

Приглашаем вас в удивительное музыкальное путешествие по самым романтичным уголкам Италии!

В этот вечер оживут истории любви, надежды и воспоминаний под музыку великих композиторов и мировые хиты на итальянском языке. Вас ждут знаменитые арии, неаполитанские песни и любимые произведения из репертуара Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Alessandro Safina и других легенд.

Это не просто концерт — это музыкальный спектакль, действие которого разворачивается в старинном итальянском кафе, где каждая песня становится частью одной большой истории о любви и жизни.

  • Nessun Dorma
  • The Prayer
  • Con te partirò
  • Caruso
  • Il Mondo
  • Canto della Terra

Подарите себе вечер под небом Италии, наполненный красотой, страстью и незабываемой музыкой! Участники проекта: Владимир Гудожников и Дмитрий Любавин.