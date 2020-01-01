Дата и место
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8 августа
суббота
|17:00
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«Под небом Италии»2026-08-08T17:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас в удивительное музыкальное путешествие по самым романтичным уголкам Италии!
В этот вечер оживут истории любви, надежды и воспоминаний под музыку великих композиторов и мировые хиты на итальянском языке. Вас ждут знаменитые арии, неаполитанские песни и любимые произведения из репертуара Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Alessandro Safina и других легенд.
Это не просто концерт — это музыкальный спектакль, действие которого разворачивается в старинном итальянском кафе, где каждая песня становится частью одной большой истории о любви и жизни.
- Nessun Dorma
- The Prayer
- Con te partirò
- Caruso
- Il Mondo
- Canto della Terra
Подарите себе вечер под небом Италии, наполненный красотой, страстью и незабываемой музыкой! Участники проекта: Владимир Гудожников и Дмитрий Любавин.