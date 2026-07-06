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Программа ко Дню семьи, любви и верности

Программа ко Дню семьи, любви и верности

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Дата и место

8 июля
среда
14:00
Библиотека им. В. Маяковского

О событии

Крепкая семья — крепкая страна!

Приглашаем детей, родителей, бабушек и дедушек на тёплую литературно-музыкальную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности.

Вас ждут яркие выступления творческих коллективов и авторов, любимые песни, стихи, душевная атмосфера и возможность провести время вместе, ведь самые ценные воспоминания рождаются именно в кругу семьи.

  • 📅 8 июля, 14:00
  • 📍 Библиотека «Маяковка», ул. Б. Хмельницкого, 27/31

Вход свободный по регистрации

Приходите всей семьей! 

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