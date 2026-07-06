Программа ко Дню семьи, любви и верности

Дата и место
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8 июля
среда
|14:00
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Программа ко Дню семьи, любви и верности2026-07-08T14:00:00.000+02:00
О событии
Крепкая семья — крепкая страна!
Приглашаем детей, родителей, бабушек и дедушек на тёплую литературно-музыкальную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности.
Вас ждут яркие выступления творческих коллективов и авторов, любимые песни, стихи, душевная атмосфера и возможность провести время вместе, ведь самые ценные воспоминания рождаются именно в кругу семьи.
- 📅 8 июля, 14:00
- 📍 Библиотека «Маяковка», ул. Б. Хмельницкого, 27/31
Вход свободный по регистрации
Приходите всей семьей!