Калининградская областная юношеская библиотека имени В. Маяковского

О заведении
Библиотека основана в 1948 году и является одной из первых в Калининграде. Имя поэта Владимира Маяковского было присвоено в 1958 году. Фонд библиотеки насчитывает более 120 000 книг по самым разнообразным темам и жанрам, 125 наименований газет и журналов, а также большое разнообразие пластинок, видеофильмов, электронных носителей информации.
Библиотека им. В. Маяковского является современным информационным и досуговым молодёжным центром, где оперативно и полно можно получить разнообразную информацию. Это место, где можно посетить клуб интересных встреч, поучаствовать в литературно-музыкальной композиции, интерактивном шоу, тренинге или молодежной акции.