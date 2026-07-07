Лекция о Николае Львове

Дата и место
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7 июля
вторник
|18:30
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Лекция о Николае Львове2026-07-07T18:30:00.000+02:00
О событии
Николай Александрович Львов (1753 – 1803) — один из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения: архитектор-палладианец, график, историк, ботаник и садовод, геолог, поэт, драматург, переводчик, музыкант. Его называли «русским Леонардо» — так широк был круг его увлечений, так открыта была его душа для творчества…
… В конце 1780-х — начале 1790-х годов квартира архитектора Львова слыла литературным салоном. Сюда регулярно приходили люди замечательные — литераторы и художники: Боровиковский, Капнист, Хемницер, Левицкий, Оленин.
Особое место в жизни Львова занял «мой друг, радость» Гаврила Державин, ставший его приятелем и потом родственником (они были женаты на сестрах). Николай Александрович правил стихи Державина, был для поэта высшим судией и мерилом. При этом он, человек легкий, независтливый и умный, никогда не пытался встать выше Державина.
Между тем сам зодчий был наделен еще и литературным дарованием. В век высокопарности и манерности литературы он стоял за непривычную тогда простоту и естественность, знал цену русскому языку, собирал русские народные песни. В 1787 году Львов написал комическую оперу «Ямщики на подставе». В ней нет любовной интриги, нет идеализированных пастушков и пастушек, зато есть грубоватый народ, ямщики, крестьяне, пьяницы. Впервые на сцену было выведено простонародье.
Вот явление первое оперы: «Слышен издали колокольчик и песня "Как у батюшки в зеленом саду…"»
Раньше русские песни слышали только в антрактах итальянских опер, шедших на подмостках «Оперного дома». Такой народности до времен Глинки и «Могучей кучки» русская музыка не знала…
- Лектор: Лада Сыроватко, поэт, писатель, литературовед, кандидат педагогических наук.
- Вход свободный.
- Время проведения: 7 июля 2026 г. в 18:30
- Место проведения: лекционный зал, 4 этаж