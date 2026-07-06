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Презентация книги-альбома о Балтийске

Презентация книги-альбома о Балтийске

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Дата и место

9 июля
четверг
18:30
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

9 июля в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдет презентация обновленного издания книги-альбома искусствоведа Александры Макаревич «Балтийск — Пиллау: архитектура и быт на почтовых открытках конца XIX — первой половины XX века».

Это не просто переиздание. Когда альбом 2018 года мгновенно стал библиографической редкостью, автор не стала механически повторять тираж, а превратила книгу в новый исследовательский проект. Александра провела архитектурный анализ города, расширила текстовую часть и дополнила визуальный ряд почти 15 ранее не публиковавшимися видами. При этом издание сохранило главный баланс: академическая строгость (ссылки, сноски) соседствует здесь с живым, увлекательным языком, понятным каждому, кто неравнодушен к истории.

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