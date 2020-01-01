Дата и место
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27 августа
четверг
|19:30
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Спектакль-кабаре: «Искусство жизни»2026-08-27T19:30:00.000+02:00
О событии
«Искусство жизни» — это спектакль в стиле кабаре, где в разных жизненных ситуациях на одной сцене встречаются представители богемы конца 19-го и середины 20-го века. Трогательная история о жизни, мечте, величии искусства и наивной преданности влюблённых, готовых отдать самое дорогое, что у них есть, ради счастья любимого. И здесь же — непомерная глупость, тщеславие богемной публики и стремление получить деньги мазнёй, а не настоящим искусством.
Три рассказа мудрых и весёлых писателей — американца О.Генри и француза Андре Моруа доставят вам радость встречи с тем, что мы называем золотым фондом мировой литературы, а поможет вам в этом прекрасная музыка в исполнении органиста и пианиста Артёма Хачатурова, видео Юрия Солонинкина, хореография Юлии Марейчевой и мастерство актёров театра-кабаре «Чёрный кот».