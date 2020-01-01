Театр
Спектакль-кабаре: «Искусство жизни»

Спектакль-кабаре: «Искусство жизни»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

27 августа
четверг
19:30
Янтарь-Холл

О событии

«Искусство жизни» — это спектакль в стиле кабаре, где в разных жизненных ситуациях на одной сцене встречаются представители богемы конца 19-го и середины 20-го века.  Трогательная история о жизни, мечте, величии искусства и наивной преданности влюблённых, готовых отдать самое дорогое, что у них есть, ради счастья любимого. И здесь же — непомерная глупость, тщеславие богемной публики и стремление получить деньги мазнёй, а не настоящим искусством.  

Три рассказа мудрых и весёлых писателей —  американца О.Генри и француза Андре Моруа доставят вам радость встречи с тем, что мы называем золотым фондом мировой литературы, а поможет вам в этом прекрасная музыка в исполнении органиста и пианиста Артёма Хачатурова, видео Юрия Солонинкина, хореография Юлии Марейчевой и мастерство актёров театра-кабаре  «Чёрный кот».