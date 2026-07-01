Мастер-класс: Стрит фотография. О чем говорят тени

Дата и место
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26 июля
воскресенье
|16:00
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Мастер-класс: Стрит фотография. О чем говорят тени2026-07-26T16:00:00.000+02:00
О событии
Мы поговорим о том, что же такое стрит фотография, и в чем ее ценность: простая уличная сцена или сложная геометрия, открытые эмоции или то, что остается в тени. Почему на самом деле «скучные фотографии» не так уж и скучны. Почему если на фотографии «ничего не происходит», то это тоже фотография с историей. Рисовать не светом, а тенью, и почему самые знаменитые уличные фотографии черно-белые. Обсудим, как легендарные фотографы сделали этот жанр «культовым», и что мы сами можем применить на практике. Неудобный дневной свет, как главное «оружие» стрит фотографа, и как правильно изменить настройки вашей камеры. Что снимать, когда нечего снимать, откуда приходит вдохновение, и почему вам понадобится терпение и выдержка.
Кирилл Барановский является победителем и финалистом международных фотоконкурсов, его работы представлены в галереях и на выставках в разных странах. Две персональные фотовыставки Кирилла прошли в Арт-пространстве «Янтарь-холл» в 2025-2026 годах.