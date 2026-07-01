Мастер-класс: Черно-белая фотография. Свет против цвета

Дата и место
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24 июля
пятница
|16:00
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Мастер-класс: Черно-белая фотография. Свет против цвета2026-07-24T16:00:00.000+02:00
О событии
В чем же все таки ее особенности и шарм, и почему она воспринимается как неподвластная времени. Почему отсутствие цвета — это не самое главное отличие от цветной фотографии. Что такое монохромный треугольник, и почему так важна история. Как поместить целый фильм в один кадр, и как использовать скрытые «цвета» черно-белой фотографии. «Идеальная» фотография не всегда самая интересная, и почему так важно уметь видеть не только то, что в кадре. Обсудим главный спор в черно-белой фотографии и поговорим о том, как легендарные фотографы создали настоящее искусство.
Кирилл Барановский является победителем и финалистом международных фотоконкурсов, его работы представлены в галереях и на выставках в разных странах. Две персональные фотовыставки Кирилла прошли в Арт-пространстве «Янтарь-холл» в 2025-2026 годах.