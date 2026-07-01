Мастер-класс: Основы фотографии для начинающих

Дата и место
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17 июля
пятница
|16:00
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Мастер-класс: Основы фотографии для начинающих2026-07-17T16:00:00.000+02:00
О событии
Максимально полный базовый курс для тех, кому неинтересно, чтобы фотокамера делала фотографии сама!
От истоков фотографии и особенностей режимов фотокамеры до правил композиции и надо ли их нарушать. Что такое правильная экспозиция и почему вам больше не понадобится авторежим. Как научиться видеть, то что не видят другие, и почему фотография это настоящее искусство. Почему копировать работы легендарных фотографов это одновременно и плохо и хорошо. Что ваши неудачные фотографии хотят сказать вам на самом деле и попробуем ответить на самый важный вопрос в фотографии!
Кирилл Барановский является победителем и финалистом международных фотоконкурсов, его работы представлены в галереях и на выставках в разных странах. Две персональные фотовыставки Кирилла прошли в Арт-пространстве «Янтарь-холл» в 2025-2026 годах.