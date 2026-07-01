Лекция Виктор Васнецов: Богатырь, написавший русскую сказку

Дата и место
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14 июля
вторник
|15:00
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Лекция Виктор Васнецов: Богатырь, написавший русскую сказку2026-07-14T15:00:00.000+02:00
О событии
Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает вас на лекцию, посвящённую творчеству Виктора Васнецова.
Кто не знает трёх богатырей на взгорье? Или Алёнушку, застывшую в грусти у тёмной воды? Виктор Васнецов — художник, который подарил нам тот самый образ Древней Руси, который мы носим в сердце с детства. Он превратил былины и сказки в зримую реальность, придумал богатырские доспехи, каких не было в истории, но без которых мы теперь не представляем русскую силу. Однако мало кто помнит, что начинал Васнецов как жанрист-передвижник — писал нищих стариков, карточных игроков и уличных сценки. А ещё он расписывал храмы, строил дом-терем в Москве и прожил долгую жизнь, полную поиска, утрат и удивительных открытий.
На лекции мы:
- Узнаем, как сын вятского священника стал главным «сказочником» империи и почему его путь лежал через социальные драмы петербургских трущоб.
- Разгадаем секреты картины «Богатыри»: почему Васнецов писал её 20 лет, кто позировал для Ильи Муромца и что общего у этой картины с древнерусской иконой.
- Посмотрим на Васнецова-архитектора: дом в неорусском стиле, эскизы театральных декораций, создание «идеального» русского храма.
- Поговорим о том, как его искусство из «сказочного» стало священным (росписи Владимирского собора в Киеве) и почему оно до сих пор формирует наше представление о «настоящей» России.
Почему стоит прийти?
- Вы узнаете Васнецова за пределами хрестоматийных картин. Оказывается, он был и сатириком, и портретистом, и даже архитектором.
- Вы поймёте, как создавался национальный миф. Васнецов не иллюстрировал историю — он её выдумал. И эта выдумка стала правдой для миллионов.
Для кого эта лекция:
- Для тех, кто с детства помнит «Алёнушку» и «Богатырей» и хочет узнать, как они рождались.
- Для тех, кто считает, что в русском искусстве есть своя магия — не хуже итальянского Ренессанса.
- Для всех, кто любил и любит сказку и теперь готов взглянуть на неё взрослыми глазами.
Что такое «Культур-мультур»?
Культурно-исторический проект двух искусствоведов, которые превращают лекции об искусстве в живые, увлекательные путешествия. Без занудства, но с глубокими смыслами.