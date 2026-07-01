Концерты
Хиты любимых артистов

Хиты любимых артистов

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12+
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Дата и место

12 июля
воскресенье
17:00
Янтарь-Холл

О событии

Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву и Анне Герман в сопровождении симфонического оркестра. 

Этот концерт — музыкальное путешествие по судьбам двух легендарных артистов, чьи голоса стали символом целой эпохи. Великий баритон Муслим Магомаев и неповторимая Анна Герман оставили ярчайший след в истории отечественной и мировой музыкальной культуры.

В программе прозвучат самые любимые и известные произведения из репертуара этих выдающихся исполнителей в сопровождении симфонического оркестра. Зрителей ждут проникновенные лирические баллады, романтические песни, эстрадные шлягеры и произведения, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать сердца миллионов слушателей.

Особое место в концерте занимает художественное повествование ведущего. Между музыкальными номерами зрители услышат трогательные и вдохновляющие страницы биографии артистов: историю стремительного восхождения Муслима Магомаева к всенародной славе, его путь от молодого певца из Баку до кумира огромной страны, а также удивительную судьбу Анны Герман, её силу духа, возвращение на сцену после тяжелейших испытаний и безграничную любовь публики.

Концерт объединяет музыку и живой рассказ, создавая атмосферу искреннего диалога со зрителем. Это не просто вечер любимых песен — это встреча с эпохой, наполненной благородством, красотой и настоящими чувствами.

Концерт, в котором оживают великие голоса, незабываемые мелодии и судьбы артистов, ставших легендами.

Продолжительность: 1 час 10 мин.