Хиты любимых артистов

Дата и место
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12 июля
воскресенье
|17:00
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Хиты любимых артистов2026-07-12T17:00:00.000+02:00
О событии
Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву и Анне Герман в сопровождении симфонического оркестра.
Этот концерт — музыкальное путешествие по судьбам двух легендарных артистов, чьи голоса стали символом целой эпохи. Великий баритон Муслим Магомаев и неповторимая Анна Герман оставили ярчайший след в истории отечественной и мировой музыкальной культуры.
В программе прозвучат самые любимые и известные произведения из репертуара этих выдающихся исполнителей в сопровождении симфонического оркестра. Зрителей ждут проникновенные лирические баллады, романтические песни, эстрадные шлягеры и произведения, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать сердца миллионов слушателей.
Особое место в концерте занимает художественное повествование ведущего. Между музыкальными номерами зрители услышат трогательные и вдохновляющие страницы биографии артистов: историю стремительного восхождения Муслима Магомаева к всенародной славе, его путь от молодого певца из Баку до кумира огромной страны, а также удивительную судьбу Анны Герман, её силу духа, возвращение на сцену после тяжелейших испытаний и безграничную любовь публики.
Концерт объединяет музыку и живой рассказ, создавая атмосферу искреннего диалога со зрителем. Это не просто вечер любимых песен — это встреча с эпохой, наполненной благородством, красотой и настоящими чувствами.
Концерт, в котором оживают великие голоса, незабываемые мелодии и судьбы артистов, ставших легендами.
Продолжительность: 1 час 10 мин.