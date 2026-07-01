Театр
«Муха Цокотуха»

«Муха Цокотуха»

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Дата и место

10 июля
пятница
11:00
Янтарь-Холл

О событии

10 июля в рамках Фестиваля искусств «Симфония ветра» приглашаем ребят и их родителей в Арт-пространство на спектакль «Муха Цокотуха» по мотивам К.И. Чуковского!

Погрузите своих маленьких зрителей в волшебный мир театра с нашим бэби-спектаклем! Это первое легкое знакомство юных зрителей с театральным искусством, которое укрепит эмоциональную связь между родителями и детьми.

О чем спектакль?

Сказка о Мухе-Цокотухе расскажет о смелости и доброте. Дети будут переживать за Муху, оказавшуюся в сети безжалостного Паука, и вместе с ней узнают важные уроки о дружбе, отзывчивости и борьбе со злом. Эта история научит их, что даже слабый герой может одержать победу, если верит в себя и помогает другим.

Комфорт для малышей: Юные зрители будут рассажены на удобных подушках, чтобы им было приятно и уютно наслаждаться спектаклем.

Билеты на посещение спектаклей приобретаются на взрослого и каждого ребенка независимо от возраста.

Длительность: 40 минут