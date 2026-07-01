Дата и место
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10 июля
пятница
|11:00
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«Муха Цокотуха»2026-07-10T11:00:00.000+02:00
О событии
10 июля в рамках Фестиваля искусств «Симфония ветра» приглашаем ребят и их родителей в Арт-пространство на спектакль «Муха Цокотуха» по мотивам К.И. Чуковского!
Погрузите своих маленьких зрителей в волшебный мир театра с нашим бэби-спектаклем! Это первое легкое знакомство юных зрителей с театральным искусством, которое укрепит эмоциональную связь между родителями и детьми.
О чем спектакль?
Сказка о Мухе-Цокотухе расскажет о смелости и доброте. Дети будут переживать за Муху, оказавшуюся в сети безжалостного Паука, и вместе с ней узнают важные уроки о дружбе, отзывчивости и борьбе со злом. Эта история научит их, что даже слабый герой может одержать победу, если верит в себя и помогает другим.
Комфорт для малышей: Юные зрители будут рассажены на удобных подушках, чтобы им было приятно и уютно наслаждаться спектаклем.
Билеты на посещение спектаклей приобретаются на взрослого и каждого ребенка независимо от возраста.
Длительность: 40 минут