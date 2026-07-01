Марк Шагал: Витебский ангел с парижскими крыльями

Дата и место
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10 июля
пятница
|11:00
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Марк Шагал: Витебский ангел с парижскими крыльями2026-07-10T11:00:00.000+02:00
О событии
Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает вас на лекцию, посвящённую творчеству Марка Шагала. Его называли «витебским ангелом с парижскими крыльями», и в этом образе скрыта вся судьба художника, который всю жизнь летал между двумя мирами. Он родился в еврейском местечке, где всё было приземлённо и бедно: отец таскал селёдку, мать держала лавку, а дом стоял на окраине города. И он же покорил Париж, подружился с Аполлинером и Модильяни, создал плафон для Гранд-Опера и стал одним из самых узнаваемых художников XX века, пережившего две мировые войны, эмиграцию и потерю.
Но главное в Шагале — не география, а любовь. В каждой его картине кто-то летит, парит, переворачивается в воздухе. «Чтобы подняться к любимой, нужно не так уж много — просто захотеть», — говорил художник. А любил он одну женщину — Беллу Розенфельд, которая стала его музой, женой и главным «крылом».
На лекции мы:
- Узнаем, как сын витебского грузчика стал кумиром парижской богемы и почему он так и не смог окончательно покинуть свой родной город.
- Разгадаем, откуда взялись летающие люди, перевёрнутые дома и скрипачи на крышах — и почему весь этот сюрреализм был для Шагала самой что ни на есть реальностью.
- Поговорим о встрече двух гениев: Шагал и Пикассо — как они дружили, спорили и что на самом деле сказал Пикассо о Шагале.
- Увидим главные шедевры: от ранних витебских зарисовок до легендарного плафона Парижской оперы.
Для кого эта лекция
- Для тех, кто любит искусство, но хочет видеть за картинами живые человеческие истории.
- Для тех, кто считает, что краски должны быть яркими, а художники — свободными.
- Для всех, кто хотя бы раз смотрел на летящую пару Шагала и чувствовал, что это про него.
Что такое «Культур-мультур»?
Культурно-исторический проект двух искусствоведов, которые превращают лекции об искусстве в живые, увлекательные путешествия. Без занудства, но с глубокими смыслами.