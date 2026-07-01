Театр
«Маша и медведи»

«Маша и медведи»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых
0+
Купить билет без комиссии

Дата и место

9 июля
четверг
17:30
Янтарь-Холл

О событии

9 июля в 17:30 в Арт-пространстве «Янтарь-холл» семейный спектакль «Маша и медведи»!

Погрузитесь в волшебный мир русской народной сказки, где каждый найдет что-то для себя! В нашем спектакле звучит живая музыка: гусли, балалайка, гармошка, колесная лира и множество народных инструментов создают уникальную атмосферу, обогащая впечатления от сказки.

«Маша и медведи» — это трогательная история, которую можно не только смотреть, но и слушать. Спектакль наполнен мягкими звуками и спокойными цветами, которые не оглушают, а нежно привлекают внимание.

В конце вас ждет возможность сделать фото с любимыми героями и познакомиться с музыкальными инструментами!

Режиссёр: Наталья Степаненко

Художник и сценограф: Наталья Штырц

Актриса: Юлия Докторова

Музыкант-мультиинструменталист: Дмитрий Лебедев

Не упустите возможность провести время с семьей и насладиться волшебством театра!

Длительность спектакля: 30-40 минут