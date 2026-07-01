Дата и место
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9 июля
четверг
|17:30
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«Маша и медведи»2026-07-09T17:30:00.000+02:00
О событии
9 июля в 17:30 в Арт-пространстве «Янтарь-холл» семейный спектакль «Маша и медведи»!
Погрузитесь в волшебный мир русской народной сказки, где каждый найдет что-то для себя! В нашем спектакле звучит живая музыка: гусли, балалайка, гармошка, колесная лира и множество народных инструментов создают уникальную атмосферу, обогащая впечатления от сказки.
«Маша и медведи» — это трогательная история, которую можно не только смотреть, но и слушать. Спектакль наполнен мягкими звуками и спокойными цветами, которые не оглушают, а нежно привлекают внимание.
В конце вас ждет возможность сделать фото с любимыми героями и познакомиться с музыкальными инструментами!
Режиссёр: Наталья Степаненко
Художник и сценограф: Наталья Штырц
Актриса: Юлия Докторова
Музыкант-мультиинструменталист: Дмитрий Лебедев
Не упустите возможность провести время с семьей и насладиться волшебством театра!
Длительность спектакля: 30-40 минут