Лекции, мастер-классы
Мастер-класс: слушай и Твори

Мастер-класс: слушай и Твори

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
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Дата и место

7 июля
вторник
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Детский мастер-класс СЛУШАЙ И ТВОРИ «Ван Гог»

Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает на творческое приключение по следам самого яркого художника на свете — Винсента Ван Гога. Ребята узнают, зачем он рисовал подсолнухи, почему его картины похожи на цветной ветер и где живут настоящие «звёздные ночи».

А потом — самое интересное! Мы не будем просто рисовать кисточкой. Мы создадим объёмный портрет в стиле Ван Гога из обычного картона, цветной бумаги и других материалов! Мы будем выкладывать «мазки» из бумажных полосок, присыпать блёстками и раскрашивать, создавая рельефный, тактильный шедевр.

Почему это здорово:

  • Никаких скучных правил — можно наносить краску пальцами, мять бумагу и клеить как захочется.
  • Каждый уносит с собой готовую работу в рамке (из того же картона).
  • Ван Гог станет для ребёнка не дядей из учебника, а весёлым другом, который тоже любил яркие цвета.

«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.

Продолжительность: 1 час 15 минут