Дата и место
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5 июля
воскресенье
|11:00
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Лекция: «Борис Кустодиев: сны о русской провинции»2026-07-05T11:00:00.000+02:00
О событии
Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает вас на лекцию Бориса Кустодиева – художника, который превратил русскую провинциальную жизнь в яркий, праздничный мир.
Погрузимся в его полотна, где шумят ярмарки, пышут жаром самовары, разгуливают купчихи в нарядных платках,а воздух пропитан ароматом только что испеченных баранок.
На лекции мы:
- Погрузимся в мир,где зима снежна,масленица широка,а женщины пышны и румяны
- Узнаем, как болезнь повлияла на его творчество, но не сломила его дух
- Разберём главные шедевры и поговорим о том, почему его картины такие узнаваемые, почему они до сих пор вызывают у зрителя улыбку и лёгкую ностальгию
Для полного погружения мы будем:
- Будем пить чай из настоящего самовара
- Примерять узорчатые платки
- Угостимся душистыми баранками
Прямо как на тех самых купеческих столах!
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.
Продолжительность: 1,5ч-2ч