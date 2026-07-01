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Лекция: «Борис Кустодиев: сны о русской провинции»

Лекция: «Борис Кустодиев: сны о русской провинции»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

5 июля
воскресенье
11:00
Янтарь-Холл

О событии

Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает вас на лекцию Бориса Кустодиева – художника, который превратил русскую провинциальную жизнь в яркий, праздничный мир.

Погрузимся в его полотна, где шумят ярмарки, пышут жаром самовары, разгуливают купчихи в нарядных платках,а воздух пропитан ароматом только что испеченных баранок.

На лекции мы:

  • Погрузимся в мир,где зима снежна,масленица широка,а женщины пышны и румяны
  • Узнаем, как болезнь повлияла на его творчество, но не сломила его дух
  • Разберём главные шедевры и поговорим о том, почему его картины такие узнаваемые, почему они до сих пор вызывают у зрителя улыбку и лёгкую ностальгию

Для полного погружения мы будем:

  • Будем пить чай из настоящего самовара
  • Примерять узорчатые платки
  • Угостимся душистыми баранками

Прямо как на тех самых купеческих столах!

«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.

Продолжительность: 1,5ч-2ч