Дата и место
|Событие прошло 4 июля 2026 г., 16:00 / Янтарь-Холл
О событии
Мастер-класс+лекция: «Свет,химия и великий мыслитель: портрет Канта в синей тональности»
Сегодня любой портрет можно напечатать за секунду.Но мы предлагаем вам создать его так, как это делали в XIX веке – с помощью солнца, химии и волшебства.
- Что мы делаем: изготавливаем эксклюзивный синий отпечаток цианотипии с профилем Иммануила Канта.
- Процесс: нанесение химического состава на бумагу,экспонирование под специальной лампой и фиксация.
- Результат: готовая работа в эстетике старинной фотографии, которую можно забрать домой как необычный сувенир к юбилею региона.
Почему это интересно: Цианотипия – это ровесница эпохи, когда жил Кант. Каждый отпечаток уникален, и вы станете соавтором этого маленького чуда, почувствовав себя и фотографом,и химиком, и художником!
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.
Продолжительность: 1 час 15 минут