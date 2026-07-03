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Литературно-краеведческий фестиваль

Литературно-краеведческий фестиваль

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6+

Дата и место

3 июля
пятница
14:00
Библиотека им. В. Маяковского

О событии

Калининградской области — 80 лет! Празднуем вместе в Маяковке!

3 июля в 14:00 приглашаем вас на литературно-краеведческий фестиваль, посвящённый юбилею нашего удивительного края. Это отличная возможность всей семьёй погрузиться в историю региона и проявить свои таланты!

Что будет в программе:

  • Литературно-музыкальная программа: прочувствуем атмосферу становления области через музыку и слово.
  • Открытый поэтический микрофон: любите стихи о родном крае? Приходите почитать или послушать других!
  • Творческая мастерская: вместе создадим авторские открытки и сувениры на память о празднике.
  • Открытая краеведческая площадка: узнаем интересные факты о прошлом и настоящем нашей земли.

Приходите за вдохновением и новыми знаниями о месте, где мы живём!

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 27/31.

Регистрация

До встречи на фестивале! 

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