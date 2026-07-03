Дата и место
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3 июля
пятница
|14:00
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Литературно-краеведческий фестиваль2026-07-03T14:00:00.000+02:00
О событии
Калининградской области — 80 лет! Празднуем вместе в Маяковке!
3 июля в 14:00 приглашаем вас на литературно-краеведческий фестиваль, посвящённый юбилею нашего удивительного края. Это отличная возможность всей семьёй погрузиться в историю региона и проявить свои таланты!
Что будет в программе:
- Литературно-музыкальная программа: прочувствуем атмосферу становления области через музыку и слово.
- Открытый поэтический микрофон: любите стихи о родном крае? Приходите почитать или послушать других!
- Творческая мастерская: вместе создадим авторские открытки и сувениры на память о празднике.
- Открытая краеведческая площадка: узнаем интересные факты о прошлом и настоящем нашей земли.
Приходите за вдохновением и новыми знаниями о месте, где мы живём!
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 27/31.
До встречи на фестивале!