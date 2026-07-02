Программа на Певческом поле

Дата и место
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4 июля
до 5 июля
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Программа на Певческом поле2026-07-04T10:00:00.000+02:00 2026-07-05T20:00:00.000+02:00
О событии
Наш Калининград будет отмечать День города, и Центральный парк культуры и отдыха станет одной из ключевых площадок праздника!
4 июля в 12:00 мы приглашаем семьи с детьми на интерактивную программу «Праздник детства». Веселье, игры и отличное настроение гарантированы!
5 июля с 12:00 парк превратится в центр грандиозных событий:
- на ярмарке «Город мастеров» можно будет найти уникальные изделия ручной работы;
- на Певческом поле развернутся концертные программы с участием лучших творческих коллективов и приглашенных артистов. В этот день мы также почтим супружеские пары и семьи участников специальной военной операции, а главным событием станет торжественное вручение городу ордена «80 лет Калининградской области»;
- кульминация вечера — концерт Дмитрия и Георгия Колдунов!