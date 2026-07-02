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Программа на Певческом поле

Программа на Певческом поле

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Дата и место

4 июля
до 5 июля
ЦПКиО

О событии

Наш Калининград будет отмечать День города, и Центральный парк культуры и отдыха станет одной из ключевых площадок праздника!

4 июля в 12:00 мы приглашаем семьи с детьми на интерактивную программу «Праздник детства». Веселье, игры и отличное настроение гарантированы!

5 июля с 12:00 парк превратится в центр грандиозных событий:

  • на ярмарке «Город мастеров» можно будет найти уникальные изделия ручной работы;
  • на Певческом поле развернутся концертные программы с участием лучших творческих коллективов и приглашенных артистов. В этот день мы также почтим супружеские пары и семьи участников специальной военной операции, а главным событием станет торжественное вручение городу ордена «80 лет Калининградской области»;
  • кульминация вечера — концерт Дмитрия и Георгия Колдунов!

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