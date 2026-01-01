Центральный парк культуры и отдыха

Дата и место
Концерт памяти Владимира Высоцкого2026-01-25T14:00:00.000+02:00
О заведении
На территории Центрального парка культуры и отдыха находится кирха памяти королевы Луизы, построенная в 1899–1901 годах (в настоящее время Калининградский областной театр кукол), памятники Владимиру Высоцкому и барону Мюнхгаузену. Сохранилась открытая беседка — полуротонда королевы Луизы. В парке есть два фонтана, в том числе детский фонтан, похожий на фонтан-шутиху с брызганием из Петергофа, а также работают американские горки, комната страха, колесо обозрения, тюбинговая трасса, тиры, кафе.