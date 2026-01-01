Центральный парк культуры и отдыха

Центральный парк культуры и отдыха

Калининград, проспект Победы, 1
Центральный парк культуры и отдыха
Телефон: (4012) 93-60-84

Дата и место

25 января
воскресенье
14:00
Концерт памяти Владимира Высоцкого

О заведении

На территории Центрального парка культуры и отдыха находится кирха памяти королевы Луизы, построенная в 1899–1901 годах (в настоящее время Калининградский областной театр кукол), памятники Владимиру Высоцкому и барону Мюнхгаузену. Сохранилась открытая беседка — полуротонда королевы Луизы. В парке есть два фонтана, в том числе детский фонтан, похожий на фонтан-шутиху с брызганием из Петергофа, а также работают американские горки, комната страха, колесо обозрения, тюбинговая трасса, тиры, кафе.

Найти на карте