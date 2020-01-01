Дата и место
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9 сентября
среда
|19:00
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Стас Пьеха2026-09-09T19:00:00.000+02:00
О событии
Стас Пьеха приглашает на большой сольный концерт. Встреча с артистом подарит зрителям лучшее из репертуара артиста: золотые хиты, которые давно полюбились слушателю, и новые песни, полные свежего звучания и искренних эмоций. Стас с командой приготовил для своих поклонников приятный сюрприз.
Стас Пьеха известен своим особенным тембром, невероятной харизмой и умением превращать каждое выступление в откровенный музыкальный диалог со зрителем. Его концерты — это всегда музыка о самом главном: о любви, надежде и светлых чувствах.
В новой программе прозвучат любимые «Она не твоя», «Думать о ней», «На ладони линия», «Я с тобой», так и новые композиции. Атмосфера теплой осени, романтики и нежности станет главным настроением вечера.