Концерты
Стас Пьеха

Стас Пьеха

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

9 сентября
среда
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Стас Пьеха приглашает на большой сольный концерт. Встреча с артистом подарит зрителям лучшее из репертуара артиста: золотые хиты, которые давно полюбились слушателю, и новые песни, полные свежего звучания и искренних эмоций. Стас с командой приготовил для своих поклонников приятный сюрприз.

Стас Пьеха известен своим особенным тембром, невероятной харизмой и умением превращать каждое выступление в откровенный музыкальный диалог со зрителем. Его концерты — это всегда музыка о самом главном: о любви, надежде и светлых чувствах.

В новой программе прозвучат любимые «Она не твоя», «Думать о ней», «На ладони линия», «Я с тобой», так и новые композиции. Атмосфера теплой осени, романтики и нежности станет главным настроением вечера.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.