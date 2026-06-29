Дата и место
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1 июля
среда
|18:30
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Лекция «Чулки и носки»2026-07-01T18:30:00.000+02:00
О событии
Чулки и носки. Цикл лекций «По одёжке встречают... Народный костюм: традиции и смыслы»
Знаете ли вы, что вязаные носки появились в человеческом гардеробе задолго до нашей эры? За свою долгую историю они успели побывать и предметом первой необходимости, и символом роскоши, и способом подчеркнуть достаток и хороший вкус своего владельца.
На лекции поговорим о непростом пути развития ремесла вязальщиков носков, разнообразии узоров и орнаментов, секретах мастерства и традициях, которые передавались из поколения в поколение. И, конечно, о том, какую роль чулки и носки играли в истории костюма и повседневной жизни людей на протяжении тысячелетий.
Лектор: Светлана Поповская, ведущая просветительского проекта «Субботний ткацкий клуб Ткацкой Калининградской».
Вход свободный.
- 1 июля, 18:30
- лекционный зал, 4 этаж