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Открытие выставки «Художник и город»

Открытие выставки «Художник и город»

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16+

Дата и место

30 июня
вторник
18:30
Научная библиотека

О событии

Михаил Новиков — калининградский художник-живописец, признанный мастер камерного пейзажа и натюрморта. Он работает в двух основных техниках: масляная живопись и станковая акварель. Его картинам свойственны тонкая игра света и тени, мягкие цветовые гаммы и лирическое, меланхоличное настроение.

Критики и искусствоведы отмечают, что за простыми сюжетами родной природы в его работах всегда скрывается внутренний философский смысл и личные глубокие переживания автора.

Творчество Михаила Новикова занимает важное место в культурной жизни региона, а работы регулярно выставляются на персональных и коллективных выставках в калининградском Доме Художника и входят в собрания государственных музеев.

На открытии своей персональной выставки художник расскажет о том, что его вдохновляет, каким он видит и изображает на своих полотнах Калининград, уделит внимание истории создания отдельных картин.

Ведущая: Алёна Мирошниченко, искусствовед, член ассоциации искусствоведов РФ.

Вход свободный.

Время проведения: 30 июня 2026 г. в 18:30

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

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