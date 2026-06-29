Дата и место
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3 июля
пятница
|17:20
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Творческая встреча «Любовь спасает мир»2026-07-03T17:20:00.000+02:00
О событии
В рамках ежегодного литературно-патриотического фестиваля «Калининградцы памяти верны!» в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова состоится творческая встреча с актрисой театра и кино, кинорежиссёром и театральным режиссером, композитором, сценаристом и, главное, поэтом, чьи стихи сегодня звучат не только со сцены, но и в самых горячих точках — Анной Артамоновой.
Анна Артамонова — выпускница ВГИКа (курс В. Хотиненко, В. Фенченко) и академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, актриса театра «Et Cetera» под руководством А. А. Калягина, обладательница премии X Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России — Михаилу Щепкину» в номинации «Лучшие актёрские работы» за исполнение главной роли в спектакле «Медея» (Московский театр «Et Cetera», 2016 г.). За вклад в развитие культуры Анна Михайловна удостоена государственной награды — медали «За труды в культуре и искусстве». В 2025 году награждена медалью Объединения высших офицеров России (МО, ФСБ, МВД) «Участник гуманитарного конвоя».
В поэзии Анны Артамоновой сливается глубоко личное и общенародное. Темы семьи и любви к Родине неразрывны: прадеды артистки сражались в Великую Отечественную войну, один из них дошёл до Берлина, а сегодня на передовой и сын. В своих стихах и авторских песнях она находит слова, доходящие до самого сердца. По признанию самой Анны, её поэзия рождается из потребности быть там, где тяжелее всего: «Я просто не могла спокойно жить — отключиться от этого, абстрагироваться. У меня пропал сон. Я понимала, что тоже должна защищать свою Родину».
На встрече с Анной Артамоновой посетители услышат стихи и песни собственного сочинения (под гитару), рассказ о кинопроектах и поездках в зону СВО. Гостья ответит на вопросы аудитории. Также можно будет сфотографироваться и взять автограф.
Вход свободный. Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.
Тел. 46-81-41.