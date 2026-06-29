Стас Михайлов

Дата и место
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27 августа
четверг
|19:00
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Стас Михайлов2026-08-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Юбилейная программа популярного шлягер-мастера порадует как его верных почитателей, так и тех, кто придет на его концерт по случаю. И именно эти, «случайные» слушатели, откроют для себя творчество певца заново. Они увидят Михайлова как в привычном образе, так и в новом амплуа — философа, мечтателя, странника.
В концерте прозвучат не только стопроцентные хиты, которым уже по десять и более лет, но и новые композиции, отражающие нынешнее настроение и внутренний мир артиста.