Концерты
Стас Михайлов

Стас Михайлов

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6+
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Дата и место

27 августа
четверг
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Юбилейная программа популярного шлягер-мастера порадует как его верных почитателей, так и тех, кто придет на его концерт по случаю. И именно эти, «случайные» слушатели, откроют для себя творчество певца заново. Они увидят Михайлова как в привычном образе, так и в новом амплуа — философа, мечтателя, странника.

В концерте прозвучат не только стопроцентные хиты, которым уже по десять и более лет, но и новые композиции, отражающие нынешнее настроение и внутренний мир артиста.

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Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.