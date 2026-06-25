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Концерт «Любовь нечаянно нагрянет»

Концерт «Любовь нечаянно нагрянет»

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6+

Дата и место

28 июня
воскресенье
14:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

28 июня в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова состоится необыкновенный концерт, который станет настоящим подарком для ценителей прекрасной музыки и глубоких эмоций.

Программа «Любовь нечаянно нагрянет» — это искренний диалог о самом главном чувстве через великую музыку разных эпох. В исполнении вокальной группы «Синий платочек» прозвучат:

  • страстные романсы и величественные арии из опер;
  • любимые песни XX века, которые стали классикой;
  • проникновенные композиции военных лет.

Вы услышите знаменитую «Хабанеру» из оперы «Кармен», чарующую Баркаролу из «Сказок Гофмана», а также такие жемчужины, как «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Звать любовь не надо» и «Город влюблённых людей».

Концерт рассчитан на посетителей старше 6 лет.

Коллектив «Синий платочек» поёт по зову души. Начав свой путь в вечерней музыкальной школе, артисты продолжают оттачивать мастерство под руководством заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Елены Сергеевны Беляевой. Их выступления — это порция вдохновения и светлых мелодий!

Вход свободный.

Тел. для справок 46-36-35

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