Дата и место
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28 июня
воскресенье
|14:00
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Концерт «Любовь нечаянно нагрянет»2026-06-28T14:00:00.000+02:00
О событии
28 июня в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова состоится необыкновенный концерт, который станет настоящим подарком для ценителей прекрасной музыки и глубоких эмоций.
Программа «Любовь нечаянно нагрянет» — это искренний диалог о самом главном чувстве через великую музыку разных эпох. В исполнении вокальной группы «Синий платочек» прозвучат:
- страстные романсы и величественные арии из опер;
- любимые песни XX века, которые стали классикой;
- проникновенные композиции военных лет.
Вы услышите знаменитую «Хабанеру» из оперы «Кармен», чарующую Баркаролу из «Сказок Гофмана», а также такие жемчужины, как «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Звать любовь не надо» и «Город влюблённых людей».
Концерт рассчитан на посетителей старше 6 лет.
Коллектив «Синий платочек» поёт по зову души. Начав свой путь в вечерней музыкальной школе, артисты продолжают оттачивать мастерство под руководством заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Елены Сергеевны Беляевой. Их выступления — это порция вдохновения и светлых мелодий!
Вход свободный.
Тел. для справок 46-36-35