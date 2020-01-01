Дата и место
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10 июля
пятница
|21:30
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Rock N Roll City2026-07-10T21:30:00.000+02:00
О событии
ROCK N ROLL CITY выступит на Летней сцене Янтарь-Холл с программой «Встречая закат» 10 июля в рамках Фестиваля искусств «Симфония ветра».
В музыкальном меню современные и классические композиции хитов российской и зарубежной эстрады, зажигательный рок-н-ролл , традиционный джаз — от Леонида Агутина до Dire Straits, а также яркие импровизации в лучах заходящего солнца, на берегу Балтийского моря. Никто не сможет усидеть на месте!
Калининградская группа ROCK N ROLL CITY состоит из известных музыкантов с опытом многочисленных выступлений на городских фестивалях и частных мероприятиях.
Поклонников ждут как культовые хиты, так и новые треки, заряженные балтийской энергией.
Выступления группы — это не просто концерты, а настоящие шоу, где каждая нота пробирает до мурашек, а каждый аккорд заставляет сердце биться в ритме рок-н-ролла.
Музыканты:
- Александр Полковников, барабаны
- Александр Турцевич, гитара/вокал
- Лев Скибичевский, гитара/вокал
- Юлия Худякова, клавишные
- Виталий Наумов, бас-гитара
- Максим Андрейченко, саксофон
- Анна-Мария, вокал
Обращаем внимание, что Летняя сцена находится под куполом театра, посадочных мест не предусмотрено. Будет небольшое количество стульев для лиц «Серебряного возраста».