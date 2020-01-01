Концерты
Rock N Roll City

Rock N Roll City

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12+
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Дата и место

10 июля
пятница
21:30
Янтарь-Холл

О событии

ROCK N ROLL CITY выступит на Летней сцене Янтарь-Холл с программой «Встречая закат» 10 июля в рамках Фестиваля искусств «Симфония ветра».

В музыкальном меню современные и классические композиции хитов российской и зарубежной эстрады, зажигательный рок-н-ролл , традиционный джаз — от Леонида Агутина до Dire Straits, а также яркие импровизации в лучах заходящего солнца, на берегу Балтийского моря. Никто не сможет усидеть на месте!

Калининградская группа ROCK N ROLL CITY состоит из известных музыкантов с опытом многочисленных выступлений на городских фестивалях и частных мероприятиях.

Поклонников ждут как культовые хиты, так и новые треки, заряженные балтийской энергией.

Выступления группы — это не просто концерты, а настоящие шоу, где каждая нота пробирает до мурашек, а каждый аккорд заставляет сердце биться в ритме рок-н-ролла.

Музыканты:

  • Александр Полковников, барабаны
  • Александр Турцевич, гитара/вокал
  • Лев Скибичевский, гитара/вокал
  • Юлия Худякова, клавишные
  • Виталий Наумов, бас-гитара
  • Максим Андрейченко, саксофон
  • Анна-Мария, вокал

Обращаем внимание, что Летняя сцена находится под куполом театра, посадочных мест не предусмотрено. Будет небольшое количество стульев для лиц «Серебряного возраста».