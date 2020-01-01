Концерты
Академический театр балета Бориса Эйфмана

Академический театр балета Бориса Эйфмана

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Расписание

5 сентября
суббота
19:00
Янтарь-Холл
Купить билет
6 сентября
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл
Купить билет

О событии

«EIFMAN GALA» — уникальная двухактная концертная программа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Благодаря ей зрители получают эксклюзивную возможность увидеть за один вечер избранные фрагменты из всемирно известных спектаклей хореографа: «Анна Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторону греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», «Чайка. Балетная история» и других. Искусно выстроенная драматургическая структура концерта помогает ценителям танца погрузиться в яркую историю художественной эволюции Театра и его утверждения в статусе одной из ведущих балетных компаний нашего времени.

Труппа с неизменным триумфом представляет программу «EIFMAN GALA» на главных сценических площадках Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России и зарубежья. Кроме того, грандиозными концертами знаменитый коллектив отмечает знаковые даты своей творческой жизни. Среди них – юбилей Бориса Эйфмана (2021) и 45-летие Театра (2022). Непрерывное обновление содержания программы гарантирует неослабевающий зрительский интерес к подобному формату знакомства с современным хореографическим репертуаром России.