Академический театр балета Бориса Эйфмана

Расписание
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5 сентября
суббота
|19:00
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Академический театр балета Бориса Эйфмана2026-09-05T19:00:00.000+02:00
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6 сентября
воскресенье
|16:00
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Академический театр балета Бориса Эйфмана2026-09-06T16:00:00.000+02:00
О событии
«EIFMAN GALA» — уникальная двухактная концертная программа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Благодаря ей зрители получают эксклюзивную возможность увидеть за один вечер избранные фрагменты из всемирно известных спектаклей хореографа: «Анна Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторону греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», «Чайка. Балетная история» и других. Искусно выстроенная драматургическая структура концерта помогает ценителям танца погрузиться в яркую историю художественной эволюции Театра и его утверждения в статусе одной из ведущих балетных компаний нашего времени.
Труппа с неизменным триумфом представляет программу «EIFMAN GALA» на главных сценических площадках Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России и зарубежья. Кроме того, грандиозными концертами знаменитый коллектив отмечает знаковые даты своей творческой жизни. Среди них – юбилей Бориса Эйфмана (2021) и 45-летие Театра (2022). Непрерывное обновление содержания программы гарантирует неослабевающий зрительский интерес к подобному формату знакомства с современным хореографическим репертуаром России.