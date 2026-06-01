Дата и место
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26 июня
пятница
|15:00
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День молодёжи в Маяковке2026-06-26T15:00:00.000+02:00
О событии
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В МАЯКОВКЕ «Встречное движение»
26 июня | 15:00–18:00 | Маяковка, ул. Б. Хмельницкого, 27/31
Фестиваль активной молодёжи, творчества и новых идей. Это пространство, где можно попробовать себя в разных направлениях, включиться в живые форматы, познакомиться с командами и выбрать своё направление развития.
Наш девиз — «Выбери своё движение!»
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Конференц-зал
- 15:00 — треки от МС диджея, популярные мелодии от молодых исполнителей, мастер-класс по импровизации для начинающих.
- 16:00 — Мастер-класс «Нейросети для творчества и учёбы». Знакомство с инструментами искусственного интеллекта, создание текстов и изображений с помощью нейросетей.
- 16:45 — Презентация молодёжных клубов «Маяковки». Открытие набора и интерактивная презентация направлений. Это пространства, где можно развиваться, пробовать новое, работать в команде, создавать проекты и получать навыки, которые помогают в реальной жизни.
- 17:00 — Поэтические поединки «Рупор Маяковки». Открытый микрофон, литературные баттлы, авторские тексты и творческие импровизации.
Зал искусств
15:00–18:00 — Территория настольных игр. Стратегии, командные игры, новые знакомства и живое общение.
В течение всего фестиваля:
- свободное общение и творческая атмосфера
- знакомство с участниками и наставниками
- возможность заявить о себе
Вход свободный по регистрации