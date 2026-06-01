Фестивали, праздники
День молодёжи в Маяковке

День молодёжи в Маяковке

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12+

Дата и место

26 июня
пятница
15:00
Библиотека им. В. Маяковского

О событии

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В МАЯКОВКЕ «Встречное движение»

26 июня | 15:00–18:00 | Маяковка, ул. Б. Хмельницкого, 27/31

Фестиваль активной молодёжи, творчества и новых идей. Это пространство, где можно попробовать себя в разных направлениях, включиться в живые форматы, познакомиться с командами и выбрать своё направление развития.

Наш девиз — «Выбери своё движение!»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Конференц-зал

  • 15:00 — треки от МС диджея, популярные мелодии от молодых исполнителей, мастер-класс по импровизации для начинающих.
  • 16:00 — Мастер-класс «Нейросети для творчества и учёбы». Знакомство с инструментами искусственного интеллекта, создание текстов и изображений с помощью нейросетей.
  • 16:45 — Презентация молодёжных клубов «Маяковки». Открытие набора и интерактивная презентация направлений. Это пространства, где можно развиваться, пробовать новое, работать в команде, создавать проекты и получать навыки, которые помогают в реальной жизни.
  • 17:00 — Поэтические поединки «Рупор Маяковки». Открытый микрофон, литературные баттлы, авторские тексты и творческие импровизации.

 Зал искусств

15:00–18:00 — Территория настольных игр. Стратегии, командные игры, новые знакомства и живое общение.

В течение всего фестиваля: 

  • свободное общение и творческая атмосфера
  • знакомство с участниками и наставниками
  • возможность заявить о себе

Вход свободный по регистрации