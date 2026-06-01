Фестивали, праздники
День молодёжи в Полесске

День молодёжи в Полесске

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

26 июня
пятница
17:00
Замок Лабиау, Полесск

О событии

День молодёжи — праздник для тех, кто молод душой!

День молодежи состоится в городе Полесск, на территории исторического памятника — замка Лабиау. Это старинная крепость XIII века, расположенная рядом с культурным центром города.

Там пройдут мероприятия, выставки и выступления творческих коллективов, на которые мы ждем всех желающих!

Мероприятие начнется торжественным открытием и награждением активных участников молодежной жизни, а также в программе яркие гости из Санкт-Петербурга и Черняховска.

Творческий центр "Musik Station", "Рок-студия" Евгения Маликова и молодежный театр «Белая роза» зажгут сцену!

А также в программе: выставка творчества, стрельба из лука, интерактивные мастер-классы ждут вас!

  • Дата: 26 июня, начало в 17:00.
  • Место: Полесск, замок «Лабиау».

Приходите всей семьей! Вход свободный. 