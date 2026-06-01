День молодёжи в Полесске

Дата и место
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26 июня
пятница
|17:00
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Замок Лабиау, Полесск
О событии
День молодёжи — праздник для тех, кто молод душой!
День молодежи состоится в городе Полесск, на территории исторического памятника — замка Лабиау. Это старинная крепость XIII века, расположенная рядом с культурным центром города.
Там пройдут мероприятия, выставки и выступления творческих коллективов, на которые мы ждем всех желающих!
Мероприятие начнется торжественным открытием и награждением активных участников молодежной жизни, а также в программе яркие гости из Санкт-Петербурга и Черняховска.
Творческий центр "Musik Station", "Рок-студия" Евгения Маликова и молодежный театр «Белая роза» зажгут сцену!
А также в программе: выставка творчества, стрельба из лука, интерактивные мастер-классы ждут вас!
- Дата: 26 июня, начало в 17:00.
- Место: Полесск, замок «Лабиау».
Приходите всей семьей! Вход свободный.