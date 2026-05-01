Замок Лабиау, Полесск

Дата и место
3 мая
воскресенье
|12:30
Праздник в замке Лабиау
О заведении
Орденский замок XIII века.
В 1277-1280 годах на месте старой прусской крепости и первого орденского деревянно-земляного укрепления был построен каменный замок, который с 1330 года стал называться Лабиау. В 1347 и в 1352 годах замок выдержал осады литовского войска. К началу 1360-х годов из кирпича и камня было построено четыре укрепления, обнесенных общими стенами и рвом с водой.
В 1454 году замок подвергся штурму отрядов Прусского союза, но защитники Лабиау, возглавляемые Альбрехтом Шпарукелем, отразил все атаки.
В мае 1519 года в крепости Лабиау произошла встреча великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта с послами великого князя московского Василия III. В 1525 году, после секуляризации Тевтонского ордена и возникновения Прусского герцогства, замок Лабиау перешел в собственность герцога Альбрехта. В 1526 году герцог Альбрехт подарил замок Лабиау своей невесте, принцессе Доротее Датской. После смерти Доротеи в 1547 году хозяйкой замка стала вторая жена герцога Альбрехта Анна Мария Брауншвейгская. В 1564 году в восточной части южного крыла замка был оформлен рыцарский зал, расписанный на геральдические и генеалогические мотивы придворным художником итальянцем Иоганном Баптиста.
20 ноября 1656 года в замке Лабиау состоялась встреча Великого курфюрста Бранденбургского Фридриха Вмльгельма (1620-1688) и короля Швеции Карла Густава, результатом которой стало освобождение Пруссии от вассальной зависимости от Польши.
В 1859-1860 годах замок Лабиау был перестроен и с тех пор использовался в качестве тюрьмы. После пожара 1917 года замок был отреставрирован и оштукатурен.
В 1948-1963 годах в замке функционировала уже советская тюрьма, после закрытия которой здание было передано ПЗС "Янтарь".
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 замок Лабиау подлежит государственной охране, ныне является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.
В бытность заводом замок был основательно перестроен: внутренние помещения, лестницы, коридоры. В 1968 году, в результате замены электропроводки, произошел пожар, уничтоживший крышу и часть верхних этажей. В конце 1990-х годов завод был закрыт, после чего помещения замка стали сдаваться в аренду различным организациям. До настоящего времени сохранились средневековые подвалы.
В настоящее время в помещениях замка работают городской музей и музей кукол, здание передано в собственность Русской православной церкви.
Текст взят с сайта prussia39.ru.