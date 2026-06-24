Дата и место
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9 июля
четверг
|16:00
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Слушай и твори: «Тайны Древнего Египта»2026-07-09T16:00:00.000+02:00
О событии
Древний Египет — страна, где река Нил разливалась посреди пустыни, жуки-скарабеи считались священными, а умершие фараоны отправлялись в звёздное путешествие на ладье вечности.
На мастер-классе мы:
- Узнаем, почему египтяне боготворили кошек и крокодилов;
- Разглядим настоящие иероглифы и попробуем написать своё имя по-египетски;
- Посмотрим, как выглядели золотые маски фараонов.
А потом сделаем свою собственную маску!
Почему это здорово:
- Дети не просто клеят, а понимают, что означают их маски и зачем египтяне их делали;
- Развиваем фантазию и аккуратность;
- Никакой сложной подготовки.
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.