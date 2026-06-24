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Слушай и твори: «Тайны Древнего Египта»

Слушай и твори: «Тайны Древнего Египта»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

9 июля
четверг
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Древний Египет — страна, где река Нил разливалась посреди пустыни, жуки-скарабеи считались священными, а умершие фараоны отправлялись в звёздное путешествие на ладье вечности. 

На мастер-классе мы:

  • Узнаем, почему египтяне боготворили кошек и крокодилов;
  • Разглядим настоящие иероглифы и попробуем написать своё имя по-египетски;
  • Посмотрим, как выглядели золотые маски фараонов.

А потом сделаем свою собственную маску!

Почему это здорово:

  • Дети не просто клеят, а понимают, что означают их маски и зачем египтяне их делали;
  • Развиваем фантазию и аккуратность;
  • Никакой сложной подготовки.

«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.

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