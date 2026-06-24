Дата и место
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2 июля
четверг
|11:00
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Лекция «Иван Айвазовский: самый богатый художник в России»2026-07-02T11:00:00.000+02:00
О событии
Лекция СЛУШАЙ И ПИШИ: «Иван Айвазовский: самый богатый художник в России».
Его называли «певцом моря», а критики говорили, что он «обладает секретом составления красок, каких нет даже в москательных лавках».
На лекции мы:
- Разгадаем технический секрет его «живых» волн, прозрачности и лунного света;
- Посмотрим на его главные шедевры, проданные сегодня за миллионы;
- Выясним, за что он получил орден от турецкого султана, и какую роль сыграл в строительстве дороги в Крыму.
Но главное — поговорим о деньгах. Айвазовский был продуктивным: за свою 65-летнюю жизнь он написал более 6 000 картин — по 92 в год или каждые 4 дня. Он не просто продавал их по баснословным ценам при жизни, он умел их делать.
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.
Продолжительность: 1,5 - 2ч