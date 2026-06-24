Лекции, мастер-классы
Лекция «Иван Айвазовский: самый богатый художник в России»

Лекция «Иван Айвазовский: самый богатый художник в России»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

2 июля
четверг
11:00
Янтарь-Холл

О событии

Лекция СЛУШАЙ И ПИШИ: «Иван Айвазовский: самый богатый художник в России».

Его называли «певцом моря», а критики говорили, что он «обладает секретом составления красок, каких нет даже в москательных лавках».

На лекции мы:

  • Разгадаем технический секрет его «живых» волн, прозрачности и лунного света;
  • Посмотрим на его главные шедевры, проданные сегодня за миллионы;
  • Выясним, за что он получил орден от турецкого султана, и какую роль сыграл в строительстве дороги в Крыму.

Но главное — поговорим о деньгах. Айвазовский был продуктивным: за свою 65-летнюю жизнь он написал более 6 000 картин — по 92 в год или каждые 4 дня. Он не просто продавал их по баснословным ценам при жизни, он умел их делать.

«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.

Продолжительность: 1,5 - 2ч

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